ONLYOFFICE Docs v6.3 est lancé

mai 2021 par Marc Jacob

La suite ONLYOFFICE Docs auto-hébergée sort en version 6.3 avec de nouvelles options au niveau de la sécurité des documents, du confort d’usage et de la performance. Les fonctionnalités dont l’aperçu vous trouverez ci-dessous, seront également disponibles dans la version cloud et le client de bureau ONLYOFFICE prochainement.

Sécuriser les accès aux fichiers

L’option de protection des documents texte, classeurs et présentations contre les modifications indésirables qui était disponible dans le client desktop pour sécuriser les fichiers locaux, est dorénavant présente dans les éditeurs en ligne. L’ajout du mot de passe s’effectue via la section « Protection » de l’onglet « Fichier » dans l’interface du document. Une fois protégé, le fichier peut être ouvert si l’utilisateur saisit un mot de passe correct.

Éditer et collaborer sur les documents à toute heure du jour ou de la nuit Dès maintenant tous les trois éditeurs de la suite ONLYOFFICE Docs sont dotés de l’outil Mode Sombre pour travailler confortablement dans des conditions de très faible luminosité et diminuer ainsi la fatigue visuelle. En outre, les utilisateurs ont désormais le choix entre le Mode Claire moderne et classique en fonction de leurs besoins et leurs préférences. Plus de commodité pour travailler sur les petits écrans HDMI

Les options de la mise en échelle de l’interface des éditeurs ONLYOFFICE deviennent plus flexibles : 100%, 150% ou 200%. Il est possible de sélectionner le dimensionnement dans le paramètres du système d’exploitation ou du navigateur web.

Le support de l’échelle de 125% et 175% sera disponible prochainement.

Encore plus d’optimisations au niveau du confort d’usage

Le traitement de texte a acquis l’habilité d’ajouter des listes numérotées ou à puces à plusieurs niveaux.

Pour changer la casse d’un texte, il suffit de le sélectionner dans le document et appliquer une option souhaitée : majuscule en début de phrase, tous les mots en caractères majuscules ou minuscules, initiales en majuscules, alternance avec les caractères.

Définir le statut du Suivi de modifications

Les nouvelles options de la révision permettent d’activer le suivi des modifications pour l’auteur lui-même, pour tous les utilisateurs ou le désactiver pour tout le monde pour masquer le procès d’édition. Le statut sélectionné reste actif même après la fermeture du fichier.

Présenter les données d’une manière conviviale

Pour permettre aux utilisateurs d’organiser et présenter les données d’une façon claire, concise et honnête, de nouveaux types de graphiques ont été mis à leur disposition tels que : la ligne pour illustrer les tendances au fil du temps, le diagramme de dispersion pour comparer les valeurs numériques dans deux séries.

En outre, il est possible non seulement d’afficher dans un seul endroit les données à partir de plusieurs graphiques et diagrammes, mais aussi de créer ce combo avec ONLYOFFICE Docs.

D’autres améliorations apportées à ONLYOFFICE Docs v.6.3

Dans tous les trois éditeurs : – astuces pour créer ses propres macros ; – vérificateur d’orthographe plus rapide qui fonctionne dans le navigateur web ; – ajout des fichiers aux Favoris ; – possibilité d’attribuer les noms aux utilisateurs invités ;

Dans le traitement de texte, il est possible d’ouvrir et sauvegarder les fichiers XML aux formats de livres électroniques FB2, EPUB ou HTML. Le tableur s’est enrichi de la fonction XLOOKUP pour rechercher des éléments dans un tableau ou une plage par ligne et de l’outil pour grouper ou dégrouper les dates et les nombres dans les tableaux croisés dynamiques. L’outil de présentation supporte les effets d’animation créés avec d’autres suites bureautiques.