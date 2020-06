ON-X Groupe acquiert 100% du capital de Chain Accelerator

juin 2020 par Marc Jacob

ON-X Groupe annonce l’acquisition de 100% du capital de Chain Accelerator, spécialiste dans les activités de conseil dans la Blockchain et les cryptomonnaies, également co-organisateur de la conférence internationale Paris Blockchain Week Summit.Véritable accélérateur du numérique, ON-X Groupe accompagne les entreprises, les administrations et les collectivité locales dans leurs projets de transformation.Depuis plus de 30 ans, ON-X Groupe a su anticiper les nombreuses transformations numériques en se positionnant sur des domaines innovants tels que la sécurité des systèmes d’information, le cloud souverain, les territoires intelligents ou encore la réalité virtuelle.

Dans cette stratégie continue de croissance et d’innovation, ON-X groupe annonce aujourd’hui l’acquisition de Chain Accelerator, acteur majeur de la Blockchain et des crypto monnaies.

« Le développement de l’écosystème Blockchain est une priorité pour le gouvernement. Cette technologie révolutionnaire promet de moderniser à la fois nos entreprises, notre économie mais aussi la société. La France doit se féliciter du rapprochement entre deux sociétés leaders sur leur marché, impliquées dans la French Tech, et qui ambitionnent de devenir un acteur majeur international dans la Blockchain », commente Jean Michel Mis, député de la Loire et cofondateur de la Fédération Française des Professionnels de la Blockchain.Créée en 2018, Chain Accelerator a su devenir en seulement deux ans une référence européenne de la technologie Blockchain, notamment à travers ses activités de formation,d’études et de conseil auprès des plus grands acteurs internationaux de l’écosystème de la Blockchainet des cryptomonnaies. Chain Accelerator est également co-organisateur du Paris Blockchain Week Summit, une des plus importantes conférences internationales du secteur qui réunit 2500 participants, 120 intervenants et 50 partenaires du monde entier.

L’acquisition de Chain Accelerator permettra à ON-X Groupe de bénéficier de tout l’écosystème de startups, d’écoles, de centres de recherche et d’équipes spécialisées que Chain Accelerator a formé chez des grands comptes et institutions. Avec cette acquisition, ON-XGroupe a pour ambition d’intégrer les moyens de la Blockchainet des crypto monnaies à son offre,dont les usages s’appliquent à tous les secteurs d’activités de ses clients.

Louis Polette, fondateur et Président Directeur Général d’ON-XGroupe déclare :« Nous sommes heureux d’accueillir Chain Accelerator au sein d’ON-X Groupe. Cette acquisition représente une étape majeure dans l’histoire de l’entreprise, marquée par l’innovation et les technologies disruptives. Cette nouvelle expertise nous permet de renforcer notre offre notamment dans la deeptech, un domaine essentiel pour accompagner de manière pérenne tous nos clients dans leurs nouveaux enjeux. Les fortes complémentarités entre ON-X Groupe et Chain Accelerator sont autant d’opportunités de création de valeur pour l’ensemble de nos expertises, notamment pour la cybersécurité,le cloud, les infrastructures et services numériques ». Nicolas Cantu, Président de Chain Accelerator rajoute : « Nous sommes ravis de rejoindre ON-XGroupe et de pouvoir nous appuyer sur ses expertises. Nous avons su démontrer, avec une équipe réduite,notre capacité à travailler sur des projets d’envergure et à devenir un acteur reconnu au niveau international. Avec les nouvelles ressources et talents que va nous apporter ON-X Groupe,nous serons en mesure de délivrer de bout en bout des projets ambitieux et de nous positionner en leader européen de l’intégration des Blockchains et crypto monnaies. »