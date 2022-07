OKTEY est transmis par son fondateur à Vincent Saint-Martin, soutenu par Ciclad

juillet 2022 par Marc Jacob

Créée en 2002 par Stéphane Manhes et basée en région toulousaine, OKTEY conçoit et commercialise une offre de sécurisation des emails en mode SaaS qui adresse les professionnels en recherche d’une solution antispam et antivirus performante et simple à implémenter. Avec une proposition unique de qualité de filtrage, de taux de service et de garanties contractuelles, l’éditeur de la solution Altospam.com, figure aujourd’hui parmi les leaders des éditeurs français spécialistes de la sécurisation des emails.

Labellisée France Cyber Security, OKTEY propose une solution souveraine qui répond aux besoins de sécurité, de confidentialité et de conformité réglementaire des messageries professionnelles. Développées avec une ingénierie propriétaire combinant plusieurs technologies et bases de données antispam et antivirus bloquant spams, virus, ransomwares, scams et phishing, les solutions OKTEY protègent plus de 8 000 domaines d’entreprises, collectivités et associations françaises et traitent jusqu’à 1,2 milliard d’emails chaque année.

Les solutions OKTEY sont distribuées sur un modèle 100% SaaS par abonnement, en direct et au travers d’un réseau de distributeurs. Avec une clientèle satisfaite et fidèle, OKTEY réalise un chiffre d’affaires récurrent de plus de 2 M€ d’ARR. Le très haut niveau de sécurisation, une mise à jour continue et la qualité du support clients permettent à OKTEY d’être déjà une référence chez les clients à forts enjeux de cybersécurité comme la Haute Autorité de Santé, Toulouse Métropole et de nombreuses banques.

Souhaitant organiser sa prise de recul opérationnel et capitalistique et permettre à OKTEY d’aborder un nouveau cycle de croissance sur un marché en plein essor, Stéphane Manhes, conseillé par Oaklins France, a retenu le projet de l’entrepreneur Vincent Saint-Martin, accompagné par Entrepreneurs & Finance et soutenu par le fonds d’investissement Ciclad. Un projet qui privilégie la pérennité de l’équipe et s’inscrit dans une logique entrepreneuriale forte, capitalisant sur l’excellence technologique des services d’OKTEY et tirant pleinement parti des opportunités de développement du marché de la cybersécurité.

Avec plus de 10 ans d’expérience de la création et du développement de sociétés digitales (une voiturealouer.com, OuiCar.com), Vincent Saint-Martin dispose d’une parfaite maîtrise des enjeux d’une croissance accélérée : l’enjeu humain, pour constituer une équipe à la hauteur des ambitions du projet, et les enjeux commerciaux, pour conforter OKTEY comme l’un des leaders du secteur.

Stéphane Manhes reste actionnaire et accompagne la transmission sur la R&D et la veille en cybersécurité.

Stéphane Manhes, Fondateur d’Oktey « 20 ans après la création d’Oktey, éditrice d’Altospam, l’arrivée de Vincent et du fonds CICLAD au capital de l’entreprise va permettre de donner un nouvel élan à son développement »

Vincent Saint-Martin, Président d’Oktey « Je cherchais une société suffisamment importante pour projeter un développement ambitieux. Oktey est une pépite technologique autour d’une équipe engagée. Ce projet, en association avec son fondateur, est l’opportunité de devenir la brique de protection des emails incontournable face à l’explosion du phishing, ransomware, arnaque au président et virus. A court terme, nous structurerons les équipes notamment marketing et commerciales afin d’accélérer le développement à l’international. Notre objectif est de multiplier par 5 le CA en 4 ans. Ce projet structurant, qui s’inscrit dans la continuité des valeurs et du savoir-faire hors norme de l’équipe, et la relation de confiance qui s’est créée avec le fondateur, m’ont permis de faire la différence et de construire un projet de reprise pérenne et ambitieux avec le soutien de Ciclad. »

Muriel Fabre, Directrice Associée de Ciclad « Nous sommes heureux d’accompagner Vincent Saint-Martin dans la reprise d’Oktey, aux côtés d’une équipe talentueuse. Dans cette opération, nous avons été fortement séduits par la qualité des solutions commercialisées par Oktey et nous sommes convaincus que Vincent Saint-Martin, entrepreneur passionné par le digital, saura mener un développement ambitieux pour la société en France et à l’international. »

Xavier Auvergnat, Partner Oaklins France « Nous sommes fiers d’avoir accompagné Stéphane Manhes dans cette opération. Notre process a permis à Stéphane de s’ouvrir à différents types de projets et de réaliser la meilleure opération possible dans la dynamique des rapprochements et levées de fonds qui anime ce secteur. »