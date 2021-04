OCTO Technology décroche la première place du Palmarès Best Workplaces 2021 des entreprises de 250 à 1000 salariés

avril 2021 par Marc Jacob

Convivialité, apprentissage et confiance sont les trois piliers fondamentaux chez OCTO. Depuis sa création, le cabinet IT met tout en œuvre pour garantir une culture d’entreprise ouverte, de partage et de proximité. Cet engagement a accompagné la croissance de l’entreprise, qui change de catégorie pour ce nouveau classement - 250 à 1000 salariés.

La plus forte progression depuis 2018 concerne la communication du management : 94% disent que le management invite les collaborateurs à donner des idées et suggestions et s’efforce d’en tenir compte. 96% disent que le management est accessible et ouvert au dialogue. Des chiffres à la hausse qui reflètent les partis pris de l’entreprise : Précurseur des méthodes agiles depuis vingt ans, OCTO Technology applique depuis plusieurs années l’organisation en tribus, à savoir des équipes auto-organisées qui choisissent de relever un challenge commun qu’il soit technique, méthodologique ou encore sectoriel. Une liberté de décision renforcée par l’instauration l’an passé d’un nouveau mode de gouvernance partagé, la sociocratie. Organisation en cercle, double lien, élection de facilitateurs et de secrétaires : autant de dispositifs que le comité de direction a adopté en début d’année, à distance, durant le confinement.

Durant le Covid, 99% des salariés disent qu’ils ont été informés régulièrement des changements pendant la crise, et ils sont 95% à déclarer que leur manager a été présent et à l’écoute pendant les confinements.

Une culture d’entreprise d’entreprise basée sur l’entraide et l’apprentissage

Concernant l’onboarding et le développement professionnel, les indicateurs sont au beau fixe : 94% des salariés se sentent bien accueillis à leur arrivée ou lorsqu’il y a un changement de poste ou de service. 92% disent que l’entreprise offre des formations utiles au développement professionnel.

Pour parvenir à ces résultats, OCTO Technology multiplie les initiatives depuis de nombreuses années pour favoriser la montée en compétences des salariés et l’apprentissage en continu. Parmi elles, l’OCTO Skool, un programme d’accélération en interne qui vise à faciliter l’onboarding des nouveaux arrivants de moins de 3 ans d’expérience. Cette formation accélérée de 8 mois mise sur un système de mentorat rapproché et permet aux nouvelles recrues de se familiariser avec les missions du quotidien et la culture de l’entreprise.

OCTO mise également sur le développement professionnel puisque chaque salarié bénéficie jusqu’à 5 jours de formation par an ; en 2020, 82% de l’effectif total à bénéficié d’au moins une formation, dispensée en grande partie par l’organisme OCTO Academy. Les formations dédiées aux soft skills représentent en moyenne 50% des formations suivies sur les dernières années (prise de parole, capacité à donner et recevoir des feedbacks, posture coach, management...).

“Nous sommes fiers et reconnaissants de cette récompense, et d’apparaître une nouvelle fois sur le podium Great Place to Work® ; nous entendons bien continuer à garder notre rôle de précurseur sur les sujets de management innovant et de mieux-vivre au travail, véritable ADN d’OCTO technology depuis 1998.” - Ludovic Cinquin, CEO d’OCTO Technology.

Méthodologie : les résultats sont tirés du questionnaire Trust Index de l’Institut Great Place To Work. Cette enquête a été réalisée auprès de l’ensemble des salariés d’OCTO Technology, avec un taux de participation de 87%.