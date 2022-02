OBS et Alibaba Cloud offrent encore plus d’inclusion, d’innovations et d’efficacité dans la retransmission des JO via le cloud

février 2022 par Marc Jacob

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, annonce sa collaboration avec le Service Olympique de Radiotélévision (OBS) dans le cadre des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin 2022. Les technologies de cloud computing d’Alibaba sont utilisées dans le but d’améliorer l’efficacité de la retransmission tout en renforçant la couverture des Jeux grâce à une expérience de visionnage plus innovante et inclusive pour les fans de sport du monde entier.

Plus de 20 organismes de diffusion utilisent actuellement Live Cloud pour recevoir les signaux multilatéraux en direct des Jeux en ultra haute définition (UHD) ou en haute définition (HD) via OBS Cloud. Pour la première fois dans le domaine de la radiodiffusion olympique, une technologie innovante permettant une contribution mondiale au contenu en direct a été mise au point, capable de rivaliser efficacement avec les solutions traditionnelles basées sur des lignes de télécommunication spécialisées et des liaisons par satellite.

Avant cette avancée technologique, les diffuseurs devaient utiliser des circuits optiques de télécommunication internationaux dédiés et plus coûteux, et passer un temps considérable à installer les équipements, afin d’envoyer des images en direct à l’autre bout du monde vers leur pays d’origine. Désormais, en s’appuyant sur l’infrastructure mondiale hautement évolutive, résiliente et sécurisée d’Alibaba Cloud, OBS est en mesure de diffuser tout le contenu multilatéral en direct et en haute qualité sur le cloud public pour une fraction du coût et un temps d’installation minimal. Grâce aux avantages d’une faible latence et d’une grande résilience, la transmission de contenu via le cloud est en passe de surpasser les autres méthodes de distribution en termes d’extensibilité, de flexibilité et de coût. Cela se traduit par une augmentation significative de la productivité des diffuseurs, tandis que la stabilité, l’élasticité et l’agilité mondiale du cloud garantissent également la qualité de la diffusion, même en cas d’augmentation de la demande de livestreaming des événements les plus populaires.

Afin de créer une expérience visuelle encore plus dynamique et attrayante, OBS et Alibaba ont déployé des systèmes de rediffusion multi caméras pour permettre des ralentis avec arrêt sur image pendant les Jeux. Les séquences multi-angles en direct seront capturées et compilées via le Edge Cloud pour un traitement et un montage en temps réel, avant que les moments choisis ne soient partagés en replay via le flux multilatéral, avec une reconstitution en quelques secondes seulement. Pour les diffusions moins urgentes, telles que les moments forts de la journée ou d’un événement, les séquences peuvent être traitées dans le cloud avec l’aide des processeurs Xeon Scalable de 3e génération d’Intel, afin de générer une représentation 3D de haute qualité des scènes sportives en 4K, ce qui rend l’expérience visuelle plus authentique et plus fascinante, tout cela en moins d’une minute.

Content+, la plateforme de diffusion de contenu d’OBS hébergée sur Alibaba Cloud, continuera à offrir aux titulaires des droits de diffusion (RHB) des services de retransmission, notamment l’accès à des contenus de courte durée, à tous les flux HD en direct, ainsi qu’à tous les contenus supplémentaires produits par OBS dans une gamme de résolutions à des fins de navigation et de téléchargement. Pour la 1ère fois, ils peuvent créer des sous-clips à partir des sessions en direct sur Content+, ce qui leur permet de commencer le montage pendant la diffusion du flux en direct - une manière plus efficace de travailler à distance sur de grands volumes de contenu et de produire des clips pour la diffusion sur les réseaux sociaux en un clin d’œil.

OBS utilisera également l’édition basée sur le cloud pour accélérer ses flux de travail de publication, avec une équipe de rédacteurs travaillant à distance pour la première fois.