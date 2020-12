Nuvei accompagne les marchands dans l’optimisation et la mise en conformité des paiements

décembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Les marchands qui ne sont pas passés de 3D Secure 1 (3DS1) à 3D Secure 2 (3DS2) doivent mettre en œuvre une solution conforme avant la date limite d’application de la directive sur les services de paiement 2 (PSD2) d’authentification forte du client, en vigueur à compter du 31 décembre 2020 pour les pays de l’Union européenne. Dans le cas contraire, ils risquent de devoir payer des amendes et de faire face à une baisse des taux d’acceptation. Pour les marchands qui n’ont pas encore mis en œuvre 3DS2, la transition peut sembler lourde, la perspective de problèmes de traitement pouvant affecter les taux d’acceptation. Grâce à la solution de Nuvei, les marchands ont la garantie que les transactions de leurs clients demeureront sécurisées et optimisées, même en période de changements réglementaires.

Nuvei donne la possibilité à ses clients de disposer d’une solution conforme et personnalisable. Les marchands peuvent désormais définir un ensemble de critères pour acheminer les transactions par le flux 3DS2 ou 3DS1, pour autant que ce dernier soit commercialement disponible. Les marchands peuvent également définir des règles pour éviter d’acheminer les transactions vers le système 3DS uniquement pour les clients fidèles ou de confiance.

Nuvei propose plusieurs mécanismes pour maintenir les taux d’acceptation des marchands à un niveau élevé et éviter d’éventuelles retombées du passage au flux 3DS2. Le flux 3DS1 continuera d’être pris en charge dans le cadre de la solution afin d’éviter la baisse des taux d’acceptation. Les marchands peuvent automatiser un passage en cascade entre les flux 3DS2 et 3DS1, de sorte qu’en cas d’échec de l’authentification sur 3DS2, le client soit invité à s’authentifier sur 3DS1. La solution est également indépendante et permet d’effectuer l’authentification 3DS en utilisant les services d’authentification 3DS propriétaires de Nuvei, ou plusieurs autres services d’authentification, ceux-ci pouvant également être configurés en cascade. En définissant des règles de passage en cascade, les marchands peuvent se prémunir contre les temps d’arrêt dus à des problèmes techniques et contrer une baisse des taux d’authentification.

Pour l’ensemble des marchands, l’intégration s’effectue par l’intermédiaire d’une page de paiement hébergée, d’une API ou de trousses SDK. Une fois l’intégration effectuée, un tableau de bord d’authentification forte du client et des rapports complets sont disponibles, y compris des analyses de haut niveau et des analyses transactionnelles approfondies. Afin de garantir le succès de l’adoption de sa solution, Nuvei offre gratuitement des services de consultation interne d’experts, d’optimisation du trafic et d’analyse des risques.