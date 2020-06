Nutanix renforce sa solution de Desktop as a Service

juin 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce de nouvelles fonctionnalités et capacités pour sa solution de Desktop-as-a-Service, Xi Frame. Les nouvelles fonctionnalités concernent, l’intégration améliorée des charges de travail VDI sur Nutanix AHV, le support étendu pour la gestion des profils utilisateurs et la possibilité de convertir les applications Windows en applications Web progressives (PWA). Elles offrent une expérience encore plus riche aux entreprises clientes, notamment une sécurité renforcée, une flexibilité accrue et une plus grande disponibilité.

L’offre DaaS de Nutanix, Xi Frame, est un service basé sur le cloud qui permet aux entreprises d’exécuter des applications et des bureaux virtuels sur l’infrastructure de leur choix, sur site avec Nutanix AHV et dans le cloud public avec Microsoft Azure, Google Cloud Platform ou AWS. Cette solution supprime les problématiques normalement associées à la gestion du travail à distance tout en permettant de déployer en moins d’une heure des espaces de travail virtuels sécurisés, tant pour les employés que pour les clients. Elle aide les entreprises à minimiser les frais de gestion pour le déploiement de leurs postes de travail et de leurs applications.

Voici le détail des nouvelles fonctionnalités de Xi Frame afin de renforcer la solution pour les entreprises :

Expérience améliorée sur Nutanix AHV : Depuis le lancement de Xi Frame sur AHV pour soutenir les déploiements sur site des clients, Nutanix a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités pour offrir une expérience utilisateur améliorée. Il s’agit notamment d’une nouvelle version du Cloud Connector Appliance qui simplifie le déploiement, ainsi que du Streaming Gateway Appliance (SGA), un proxy inverse sécurisé qui prend en charge le Frame Remoting Protocol (FRP).

Support élargi des profils d’entreprise : Xi Frame prend désormais en charge les profils d’utilisateur d’entreprise pour les cas où les ordinateurs de bureau ne sont pas reliés à un domaine. Auparavant, cette fonction n’était prise en charge que pour les machines virtuelles reliées à un domaine, ce qui permet d’utiliser Xi Frame dans un plus grand nombre de cas. La fonction de profil d’entreprise est activée par une simple intégration en un clic et est fournie grâce à un partenariat avec le fournisseur de solutions de gestion adaptative de l’espace de travail, Liquidware.

Support des applications Web progressistes : Xi Frame prend désormais en charge la conversion automatique des applications Windows en applications Web progressives (PWA) multi-plateformes. Un PWA est une application Web normalement fournie par des pages Web ou des sites Web dans un navigateur, mais peut également offrir l’apparence et la facilité d’utilisation d’applications natives. Une fois qu’un PWA est « installé », les utilisateurs peuvent accéder au logiciel sans avoir besoin de passer par un navigateur et peuvent simplement cliquer sur l’icône de l’application. Comme la technologie est multiplateforme, cela signifie que les applications Windows diffusées en continu par Xi Frame depuis le cloud peuvent sembler fonctionner localement non seulement sur les appareils Windows, mais aussi sur les ChromeBooks, les Mac et d’autres appareils non Windows. Pionnier dans l’utilisation de tout logiciel Windows dans un navigateur, le support PWA est un autre exemple de la manière dont Xi Frame comble le fossé entre les logiciels Windows traditionnels et les applications Web modernes.

Xi Frame, qui proposait déjà une offre solide pour accompagner les clients dans la mise ne place de stratégie de télétravail en quelques minutes, a réalisé un trimestre record, sur la base du chiffre d’affaires total, au troisième trimestre de l’année fiscale 2020, et a représenté une contribution importante pour les activités de end user computing des utilisateurs finaux de Nutanix. Xi Frame a par ailleurs généré environ 20 % des nouveaux projets au cours du même trimestre.

La pandémie de COVID-19 a entraîné un changement radical dans les opérations de la plupart des entreprises du monde entier. Beaucoup d’entre elles ont dû mettre la main à la pâte pour fournir des capacités de travail à distance à leurs employés très rapidement, avec des solutions comme Xi Frame pour les aider dans le processus. Alors que les pays commencent lentement à se rouvrir, de nombreuses entreprises envisagent d’étendre les programmes de travail à distance en raison de l’augmentation de la productivité pendant la période de confinement et de la poursuite des recommandations de distanciation sociale. Les solutions de bureau à distance et de DaaS qui peuvent répondre aux besoins à long terme des organisations sont bien placées pour voir leur adoption augmenter.

Les nouvelles fonctionnalités de Xi Frame sont actuellement disponibles pour les clients de Nutanix.