Nutanix reconnu comme un Customer’s Choice dans le Gartner Peer Insights pour les infrastructures hyperconvergées

juin 2021 par Nutanix

La plateforme cloud Nutanix, basée sur le HCI, intègre le calcul, la virtualisation, le stockage, la mise en réseau, la sécurité et la conteneurisation, et simplifie la gestion quotidienne de l’environnement informatique d’une entreprise. Elle s’étend des clouds privés aux clouds publics, en étant disponible sur Amazon Web Services, et prochainement sur Microsoft Azure.

Cette reconnaissance du Customer Choice est basée sur les commentaires détaillés des évaluations au cours de la période de 18 mois se terminant le 31 mars 2021 parmi plusieurs fournisseurs du secteur des infrastructures hyperconvergées. Nutanix a reçu 102 évaluations depuis que le marché a commencé à être suivi au sein de la plateforme Gartner Peer Insights et détient un score moyen de 4,7 sur 5*.

*Les évaluations et les commentaires sont à jour au 31 mars 2021. Les choix des clients de Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives d’évaluations, de notations et de données d’utilisateurs finaux individuels appliquées à une méthodologie documentée ; ils ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés et ne constituent pas une approbation de leur part.