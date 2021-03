Nutanix reconnu comme choix des clients dans le Gartner Peer Insights pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage d’objets

mars 2021 par Nutanix

Cette reconnaissance est basée sur les commentaires détaillés de 56 évaluations de clients recueillies au cours de l’année écoulée auprès de plusieurs fournisseurs dans le domaine des systèmes de fichiers distribués et du stockage objet. Nutanix Files et Nutanix Objects obtiennent une note moyenne de 4,8 sur 5.

La plateforme cloud de Nutanix, construite sur son logiciel d’infrastructure hyperconvergée (HCI), propose des solutions de stockage non structurées afin de fournir un stockage unifié pour n’importe quelle charge de travail à travers plusieurs déploiements, y compris les clouds public et privé, les sites distants et le edge. Les clients peuvent ainsi gérer l’environnement de stockage à partir d’un seul et même écran et automatiser les tâches courantes de déploiement et de maintenance pour simplifier les opérations et donner le contrôle aux propriétaires des données. Des analyses intégrées et des fonctions de sécurité robustes, y compris la protection renforcée contre les ransomwares récemment publiée pour Files et Objects, offrent une meilleure visibilité des données et de leur utilisation afin de mieux les protéger contre les menaces internes et externes. De plus, les déploiements hybrides et multiclouds réussis incluent des pools de stockage simples et flexibles pour stocker les données tout au long de leur vie. Les solutions de stockage unifié Nutanix fournissent ces services de stockage de manière simple, flexible et sécurisée.