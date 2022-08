Nutanix promeut Andrew Brinded au poste de Chief Revenue Officer

août 2022 par Marc Jacob

Andrew Brinded a rejoint Nutanix en 2017 et a occupé un certain nombre de rôles de vente de haut niveau, ayant plus récemment occupé le poste de Senior Vice President & Worldwide Sales Chief Operating Officer. Avant d’occuper ce poste, il a dirigé l’activité EMEA chez Nutanix. Andrew Brinded était auparavant Sales & Marketing Director chez QiO et a également occupé le poste de Senior Sales Manager chez EMC. Il a également passé plus de dix ans chez IBM, où il a occupé divers postes dans le domaine du développement commercial et des ventes.

À cette occasion, Nutanix met à jour ses perspectives financières pour le quatrième trimestre et l’exercice de l’année fiscale 2022. Nutanix met également à jour aujourd’hui ses perspectives pour le quatrième trimestre fiscal et l’année fiscale 2022 publiées le 25 mai 2022. Le chiffre d’affaires, les facturations ACV et la marge brute non GAAP devraient se situer au niveau ou au-dessus de l’extrémité supérieure des fourchettes antérieures respectives et les dépenses d’exploitation non GAAP devraient être en ligne avec les fourchettes antérieures.