Nutanix nommé pour la première fois dans le Magic Quadrant du Gartner pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage objet

octobre 2021 par Marc Jacob

Les offres de stockage de données non structurées de Nutanix, bien adaptées au cloud hybride et au stockage d’applications natives du cloud, ont été reconnues pour la facilité d’utilisation des produits, la simplicité de leur gestion, et pour la fourniture d’outils d’analyse de données et de sécurité riches qui aident les clients à surveiller et à signaler les comportements anormaux des utilisateurs, les anomalies de performance et les pistes d’audit. Les clients bénéficient également d’une protection intégrée contre les ransomwares, avec la possibilité de détecter et de bloquer les attaques. Nutanix Files et Nutanix Objects offrent également aux utilisateurs actuels de l’hyperconvergence un moyen simple de mettre en place des services de fichiers ou d’objets distribués définis par logiciel à l’échelle de l’entreprise.

En mars dernier, Nutanix a également été désigné comme fournisseur de choix par les utilisateurs du Gartner Peer Insights en 2021 pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage d’objets. Aujourd’hui, Nutanix Files et Nutanix Objects ont une note moyenne de 4,8 sur 5 étoiles au 4 octobre 2021*.

Les clients de Nutanix soulignent fréquemment la simplicité comme un avantage clé pour permettre une gestion quotidienne facilitée, un déploiement plus rapide et une activité de maintenance réduite. L’analyse des données et la sécurité sont également fréquemment mentionnées, ainsi que la flexibilité, notamment la capacité à prendre en charge un large éventail de déploiements. Enfin, les clients identifient un ensemble de fonctionnalités robustes pour rivaliser avec n’importe quel système de stockage d’entreprise, y compris les technologies de réduction de l’espace et d’optimisation, les fonctionnalités de résilience intégrées et les capacités de gestion du cycle de vie des données.

Nutanix continue à développer ses offres en dehors de son logiciel d’hyperconvergence de base, y compris pour le stockage de données non structurées. Notamment, au cours de son dernier trimestre fiscal, l’entreprise a enregistré une croissance de 100 % en glissement annuel pour ses produits émergents. De plus, le mois dernier, la société a annoncé des services renforcés pour les données structurées et non structurées, y compris l’accélération des performances pour les applications analytiques modernes, la hiérarchisation des données non structurées du site au cloud et un nouveau service de gouvernance des données non structurées, Nutanix Data Lens.