Nutanix nommé leader du Magic Quadrant de Gartner pour les logiciels d’infrastructure hyperconvergée

novembre 2021 par Marc Jacob

Nutanix a été reconnu par le cabinet d’études Gartner comme un Leader dans son Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure Software de novembre 2021 pour la cinquième année consécutive. Nutanix a été distingué pour les capacités de son logiciel d’infrastructure hyperconvergée. Nutanix estime que sa reconnaissance continue en tant que leader peut être attribuée aux capacités étendues et améliorées de sa plateforme HCI, ainsi qu’à son support client qui a obtenu une moyenne de 90 Net Promoter Score (NPS) au cours des sept dernières années.

Alors que les entreprises planifient l’avenir, elles continuent d’adopter des modèles d’exploitation cloud et à moderniser l’infrastructure sur site. Cela permet aux organisations de répondre en temps réel à l’évolution constante du paysage informatique, avec des solutions hybrides multiclouds offrant les avantages des clouds publics et privés. Les solutions HCI sont apparues comme un outil efficace pour moderniser les datacenters et réduire les coûts et la complexité qui accompagnent les déploiements multiclouds hybrides.

Selon Gartner, « les stacks HCI peuvent être des clouds hybrides clés en main, fournissant des services de gestion d’infrastructure et de cloud à la fois sur site et dans des clouds publics hyperscale. Elles ont effectivement remplacé les technologies de cloud hybride à construire soi-même, comme OpenStack². » Gartner note également que « les piles HCI les plus avancées fournissent la pile complète de l’infrastructure définie par logiciel — calcul, stockage et réseau. L’IDS est une technologie habilitante clé pour l’automatisation, les clouds hybrides et les infrastructures Edge. »

Avec le HCI comme pilier, la Nutanix Cloud Platform offre une gestion unifiée, avec une portabilité des applications, des données et des licences entre plusieurs clouds, qu’ils soient privés ou publics. Nutanix a récemment ajouté des améliorations aux capacités de son logiciel HCI afin d’éliminer les silos dans les opérations multiclouds, y compris la virtualisation intégrée de niveau entreprise, le réseau virtuel, la sécurité, la continuité des activités et la reprise après sinistre. Nutanix a également ajouté de nouvelles capacités dans la Nutanix Cloud Platform pour simplifier la gestion des données et optimiser les performances des bases de données et des charges de travail Big Data pour les applications les plus critiques. Cela inclut des capacités de stockage unifié étendues avec un accent sur la performance, l’échelle, la mobilité et la gouvernance pour les objets, les fichiers et les bases de données. De plus, Nutanix database service Era offre une mise à l’échelle du stockage en un clic et un contrôle d’accès riche basé sur les rôles pour la gestion des bases de données dans les environnements hybrides multiclouds.

En outre, Nutanix continue de renforcer sa plateforme pour les applications natives du cloud et a récemment annoncé un partenariat stratégique avec Red Hat pour fournir des solutions multicloud hybrides ouvertes. Ce partenariat permet aux clients d’exécuter Red Hat OpenShift sur l’hyperviseur AHV de Nutanix et d’utiliser les capacités de stockage, de réseau, de gestion et de sécurité intégrées à la solution HCI de Nutanix pour un environnement Kubernetes de premier ordre. Nutanix Cloud Platform et AHV sont également certifiés pour Red Hat Enterprise Linux, ce qui permet aux clients de déployer des charges de travail virtualisées et conteneurisées sur une infrastructure hyperconvergée, en tirant parti des avantages combinés des technologies de cloud hybride ouvert de Red Hat et des offres hyperconvergées de Nutanix.