Nutanix nomme Yacine Kherbane au poste de vice-président marketing EMEA

octobre 2021 par Marc Jacob

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Yacine Kherbane prend la tête d’une équipe déployée dans toute la région EMEA qui joue un rôle essentiel dans le succès de Nutanix en contribuant à ses performances et en renforçant les relations avec tous les partenaires importants pour l’entreprise.

Avec 23 ans d’expérience dans l’informatique, Yacine Kherbane est un leader marketing reconnu qui bénéficie également d’une solide réputation en interne puisqu’il a rejoint Nutanix il y a plus de sept ans. Il a initialement rejoint Nutanix en septembre 2014 en tant que responsable marketing pour l’Europe du Sud et le Moyen-Orient, Israël et la Turquie. Plus récemment, il a élargi ses attributions à l’Europe centrale et a occupé le poste de directeur marketing senior pour l’Europe du Sud et l’Europe centrale chez Nutanix. Avant de rejoindre Nutanix, il était Senior Marketing Manager EMEA chez VMware, en charge des stratégies de go-to-market pour toute la gamme de solutions de Cloud Operation & Cloud Management. Yacine Kherbane est titulaire d’une licence de l’Ecole Supérieure de Publicité de Paris.