Nutanix nomme Sylvain Siou au poste de vice-président Systems Engineering EMEA

mars 2020 par Marc Jacob

Après avoir occupé les fonctions de Senior Director Systems Engineering sur le même territoire, Sylvain Siou assumera à son nouveau poste un rôle plus stratégique en soutenant l’expansion de Nutanix dans la région EMEA, tout en continuant d’assumer la responsabilité de l’équipe croissante d’ingénieurs de la société dans la région. Son équipe apporte ainsi aux clients, partenaires et distributeurs des conseils avant vente, des orientations techniques et une assistance pour les accompagner dans leurs projets avec Nutanix. En étroite collaboration avec les équipes de vente, les ingénieurs système recommandent et conçoivent les solutions les plus efficaces et les plus appropriées pour les clients, sur la base du large portefeuille de Nutanix.

Avec près de 30 ans d’expérience dans les secteurs de la technologie, Sylvain Siou a rejoint Nutanix en 2013 en tant que Director Systems Engineering pour la région Sud EMEA, avant d’être promu trois ans plus tard Senior Director pour la région EMEA.

Avant de rejoindre Nutanix, Sylvain Siou a occupé divers postes de direction dans le domaine de la technologie, notamment celui de CTO chez Global Data Excellence. Il était auparavant Senior Manager System Engineering France et Afrique, chez VMWare. Il a rejoint Nutanix en tant que premier Systems Engineer et deuxième employé de la région EMEA.

Sammy Zoghlami, SVP, Sales, EMEA, chez Nutanix, a commenté : « Au cours des trois dernières années, Sylvain a joué un rôle stratégique en aidant Nutanix à se développer de manière significative dans la région. C’est un dirigeant extrêmement talentueux, l’un des experts les plus techniques que nous ayons et il est très respecté par son équipe, ainsi que par ses clients et partenaires. Sa nomination au poste de vice-président, Systems Engineering EMEA est la suite logique ».