Nutanix nomme Rob Tribe au poste de Vice President, Systems Engineering, EMEA

janvier 2021 par Marc Jacob

Un des premiers employés de Nutanix en Europe, ce directeur expérimenté est promu afin de stimuler la croissance en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique Londres, Royaume-Uni. - Le 18 janvier 2021 - Nutanix, Inc. annonce la nomination de Rob Tribe au poste de Vice President, Systems Engineering, EMEA pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des technologies d’entreprise, Rob Tribe a été l’un des deux premiers employés de Nutanix EMEA, qu’il a rejoint en 2012. Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités de Vice President, Systems Engineering, EMEA pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), il jouera un rôle stratégique en soutenant l’expansion de Nutanix dans la région EMEA, tout en assumant la responsabilité globale de l’équipe croissante de System Engineers de la société dans la région. Rob Tribe supervisera les équipes qui fournissent des conseils d’avant-vente, des orientations techniques et une assistance aux clients et aux partenaires de distribution.

Avant sa promotion, Rob Tribe était Senior Director, Systems Engineering, chez Nutanix. Il était responsable de toutes les ressources techniques de la région en relation avec les utilisateurs finaux et les partenaires channel et OEM. Avant de rejoindre Nutanix, Monsieur Tribe a été un des premiers employés de VMware dans la région EMEA, où ses responsabilités couvraient le channel, les comptes d’entreprise des utilisateurs finaux et, enfin, la direction des équipes de Channel Systems Engineering d’Europe du Nord. Auparavant, Rob Tribe a occupé différents postes chez EMC, IBM et Sequent Computer Systems.