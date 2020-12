Nutanix nomme Rajiv Ramaswami au poste de CEO

décembre 2020 par Marc Jacob

Rajiv Ramaswami est un cadre expérimenté de l’industrie technologique qui a occupé des postes de direction chez des leaders de l’industrie tels que VMware, Broadcom, Cisco et Nortel après avoir commencé sa carrière chez IBM. Il possède une expérience impressionnante de plus de 30 ans dans la création et le développement d’entreprises dans le domaine des services cloud, des logiciels et de l’infrastructure réseau. À son dernier poste de Chief Operating Officer, Products and Cloud Services chez VMware, Rajiv Ramaswami a co-géré le portefeuille de produits et de services de VMware. Durant son mandat, Rajiv Ramaswami a mené plusieurs acquisitions importantes et a joué un rôle clé dans la transition de VMware vers un modèle d’abonnement et de SaaS.

Dheeraj Pandey quittera le conseil d’administration à compter du lundi 14 décembre 2020, afin d’assurer la continuité jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de Nutanix.

Avant de rejoindre Nutanix, Rajiv Ramaswami était Chief Operating Officer, Products and Cloud Services chez VMware. Avant ce poste, il dirigeait l’activité réseau et sécurité de VMware, l’une des branches de la société qui connaît la plus forte croissance. Avant de rejoindre VMware, Rajiv Ramaswami était vice-président exécutif et directeur général de l’infrastructure et des réseaux chez Broadcom. Il en a fait un leader des datacenters, des entreprises et des réseaux d’opérateurs. À ses fonctions précédentes de directeur général chez Cisco, il a dirigé des lignes de produits à plusieurs milliards de dollars dans les domaines de la commutation, des datacenters, du stockage et des réseaux optiques. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé divers postes de direction chez Nortel, Tellabs et IBM. Rajiv Ramaswami a obtenu son B. Tech en génie électrique à l’Indian Institute of Technology de Madras, ainsi que sa maîtrise et son doctorat en génie électrique et en informatique à l’université de Californie, à Berkeley.