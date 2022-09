Nutanix met à jour son programme de partenariat Elevate

septembre 2022 par Marc Jacob

"L’industrie informatique est à un point d’inflexion dans la façon dont les clients veulent se procurer et consommer la technologie ", explique Christian Alvarez, Senior Vice President of Worldwide Channel Sales chez Nutanix. "Les mises à jour du programme Elevate, répondent aux nombreux besoins de nos partenaires pour s’engager avec les clients sur le long terme. Grâce à des avantages et des incentives spécialement conçus à cet effet, Elevate soutient et récompense désormais les partenaires tout au long de leur parcours, pas seulement en vendant la technologie, mais accompagnant l’adoption, l’utilisation, le développement et finalement le renouvellement."

Les nouvelles mises à jour du programme Elevate de Nutanix comprennent :

Un cadre d’incentives amélioré et étendu pour récompenser l’écosystème des partenaires tout au long du cycle de vie du client.

• Nutanix a étendu les incentives du programme afin d’inclure non seulement les organisations partenaires, mais aussi les vendeurs individuels et les ingénieurs système pour stimuler la croissance de l’acquisition de nouveaux clients. Le New Business Individual Incentive récompensera les vendeurs individuels, les ingénieurs systèmes des revendeurs et les fournisseurs de services éligibles, chaque fois qu’ils vendront Nutanix à de nouveaux clients.

• Dans les mois à venir, Nutanix commencera à déployer un programme pilote pour pour une incentive du programme Elevate conçu pour récompenser des partenaires sélectionnés pour l’obtention de taux de renouvellement constants et ponctuels avec leurs clients Nutanix.

Une nouvelle incentive pour les partenaires qui dirigent les cycles de vente de manière autonome

• Nutanix a lancé un programme d’incentive à la vente dans le cadre d’Elevate, conçu pour récompenser les revendeurs menant leurs transactions de manière autonome tout au long du cycle de vente.

• Nutanix permet aux partenaires de réaliser ce mouvement de vente grâce à de nouveaux outils tels que celui de planification de la capacité Sizer 6.0 récemment remanié et les améliorations apportées au programme Performance + Deal Registration de Nutanix.

Un renforcement continu du développement des compétences des partenaires à travers l’éducation et les certifications

• Les exigences du programme Elevate ont introduit une nouvelle exigence d’accréditation Sizing Associate pour tous les niveaux, conçue pour permettre aux partenaires d’accélérer les cycles de vente grâce à une planification rapide de la capacité, un devis et une exécution des commandes à l’aide de Nutanix Sizer.

Au cours de l’année écoulée, Nutanix a réorganisé sa stratégie de commercialisation, ses programmes et ses outils afin d’offrir à ses partenaires plus de contrôle, de visibilité et d’efficacité sur les cycles de vente.