Nutanix lance un nouveau portefeuille de produits pour faciliter le passage au multicloud hybride

février 2022 par Marc Jacob

Nutanix annonce la disponibilité mondiale d’un package simplifié de son portefeuille de produits qui est aligné avec l’évolutions rapide des besoins des entreprises. Avec Nutanix Cloud Platform, l’entreprise rationalise la transformation numérique de ses clients en facilitant le regroupement de tout ce qui est nécessaire à une plateforme de cloud intégrée, infrastructure de calcul, de réseau et de stockage en libre-service avec sécurité intégrée, de services de données et la continuité de l’activité, automatisation complète et gestion du cycle de vie avec la flexibilité d’exécuter toute application sur les clouds, le matériel et la virtualisation de leur choix.

En fournissant des capacités étendues dans une plateforme intégrée avec moins de produits distincts, Nutanix permet à ses clients et partenaires d’exécuter plus facilement leurs stratégies hybrides multicloud tout en simplifiant le processus d’approvisionnement. Cette démarche supprime la complexité souvent associée à l’activation d’une gamme complète de services de cloud hybride, comme la fourniture en libre-service d’une infrastructure de calcul, de réseau et de stockage, et la gestion de plusieurs environnements. En outre, les changements visant à simplifier les métriques et la tarification offrent un retour sur investissement clair et permettent aux clients de planifier plus facilement l’évolution de leurs besoins, notamment l’expansion des charges de travail, les préférences en matière de cloud, les mises à jour technologiques, etc.

Nutanix a construit une plateforme cloud unifiée prête à l’emploi, avec comme base sa solution HCI (hyperconverged infrastructure), leader sur le marché. Le nouveau portefeuille simplifié comprend :

Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) fournit une solution logicielle complète comprenant le calcul, le stockage et la mise en réseau virtuels pour les machines virtuelles et les conteneurs, qui peut être déployée dans des datacenters privés sur le matériel choisi par les clients ou dans des clouds publics avec une résilience, une autoréparation, des performances, des capacités de reprise après sinistre et une sécurité intégrées. L’exécution de NCI sur le cloud public, Nutanix Cloud Clusters (NC2), permet aux clients d’accélérer leur voyage vers le cloud hybride pour l’agilité, l’élasticité et la modernisation des applications tout en maintenant l’efficacité opérationnelle d’un environnement cloud unifié avec une gestion et des politiques communes à tous les clouds. Les principaux cas d’utilisation comprennent l’éclatement du nuage, la reprise après sinistre et le déplacement du centre de données.

Nutanix Cloud Manager (NCM) apporte la simplicité et la facilité d’utilisation pour construire et gérer les déploiements de cloud en conduisant une gouvernance cohérente à travers les clouds privés et publics, aidant les clients à accélérer leur voyage vers le cloud. NCM offre des opérations intelligentes, y compris la surveillance, la compréhension et la remédiation automatique, et facilite le déploiement, l’exploitation et la gestion des applications pour les entreprises. Nutanix Cloud Manager favorise également la responsabilité financière et la gouvernance des coûts grâce à l’optimisation intelligente des ressources et à une visibilité précise de la télémétrie et de la facturation du cloud. Enfin, cette solution unifie les opérations de sécurité pour les charges de travail et les données sur n’importe quel cloud, en automatisant la réponse aux incidents avec une analyse intelligente et la conformité réglementaire.

Nutanix Unified Storage (NUS) offre un stockage distribué et défini par logiciel pour de multiples protocoles (volumes, fichiers, objets) afin de supporter une variété de charges de travail déployées n’importe où - cloud privé, public ou hybride - avec une portabilité des licences entre les deux. Un point de gestion unique pour toutes les ressources de stockage élimine la complexité des interfaces multiples et permet aux non-initiés au stockage de prendre en charge la plupart des tâches quotidiennes de gestion du stockage et des données. Des analyses intelligentes intégrées à la solution fournissent une visibilité des données et des informations approfondies pour la gouvernance et la sécurité des données.

Nutanix Database Service (NDB) simplifie la gestion des bases de données dans les environnements hybrides multiclouds pour les moteurs de bases de données tels que PostgreSQL®, MySQL®, Microsoft® SQL Server et Oracle® Database, avec une automatisation puissante pour le provisionnement, la mise à l’échelle, la correction, la protection et le clonage des instances de bases de données. NBD aide les clients à fournir des bases de données en tant que service (DBaaS) et apporte une expérience de base de données en libre-service facile à utiliser sur site pour les développeurs.

Tous les nouveaux produits sont actuellement disponibles pour les clients.