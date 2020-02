Nutanix lance Nutanix Cloud Bundles

février 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce le lancement d’une nouvelle offre clé en main pour le channel EMEA appelée Nutanix Cloud Bundles. Faisant partie d’une plus large stratégie visant à mieux adresser le segment SMB, la nouvelle offre de Nutanix a pour objectif de faciliter l’accès des PME et ETI aux technologies Cloud d’entreprise de Nutanix en donnant plus d’autonomie aux distributeurs pour la commercialisation via le canal de ventes.

Les Nutanix Cloud Bundles sont une offre logicielle qui permet aux petites et moyennes entreprises de simplifier la gestion de leur infrastructure, d’assurer la continuité de leur activité et de suivre l’explosion des volumes de données, tout ceci à un coût contenu. En lançant sur le marché des PME et des ETI une solution de gestion unifiée des VMs & containers, des fichiers, des ressources de calcul, du stockage et du réseau, Nutanix élargit en effet l’accès de ses solutions, avec une offre en adéquation avec les besoins et les budgets d’entreprises plus petites.

Conçus pour compléter les initiatives PME proposées par ses partenaires OEM Fujitsu (Value4you) et Lenovo (Hxpedite), les Nutanix Cloud Bundles combinent les principales licences logicielles des offres phares de Nutanix les plus pertinentes pour le marché des petites et moyennes entreprises et des ETI avec trois niveaux de services et trois dimensionnements :

• L’offre Basic embarque les briques de base de toute la stack Nutanix : le système d’exploitation cloud d’entreprise AOS, l’hyperviseur AHV, et la console de supervision Prism.

• Avec l’offre Standard s’ajoutent la solution de gestion de fichiers Files, ainsi que les fonctionnalités d’automatisation d’administration apportées par Prism Pro, grâce au machine-learning.

• Finalement, avec le niveau Advanced, s’ajoute à l’offre Standard la fonctionnalité de sécurisation et de segmentation réseau, Flow. Suivant le dimensionnement choisi, les clients ont accès à une souscription logicielle utilisable sur une infrastructure serveur allant de 24 cœurs (par exemple 3 serveurs) à 192 cœurs (par exemple 6 serveurs). Les offres Nutanix Cloud Bundles fonctionnent avec toutes les plateformes matérielles certifiées par Nutanix et comprennent un support logiciel valable trois ans.

La commercialisation des Nutanix Cloud Bundles est gérée en toute autonomie par les distributeurs autorisés de l’éditeur, qui peuvent la proposer au canal de revente de Nutanix sans avoir à obtenir sa validation. Cette démarche agile permet aux revendeurs certifiés de proposer plus rapidement ces offres à leurs clients PME et ETI.

Les offres packagées Cloud Bundles de Nutanix ne sont disponibles que pour les nouveaux clients et accessibles à la commercialisation en EMEA via le channel jusqu’au 31 juillet 2020. Les partenaires de Nutanix bénéficient pour la commercialisation de celles-ci du même niveau d’accompagnement auquel ils ont normalement accès dans le cadre de leurs activités ciblant les grands comptes. Les nouveaux partenaires qui voudraient soutenir ce programme devront se référencer au préalable sur le programme partenaires de Nutanix. Ils pourront ainsi bénéficier de tous les avantages qu’il apporte, notamment les programmes de marge arrière instaurés fin 2019 par Nutanix, permettant d’accéder à des remises.