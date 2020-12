Nutanix étend ses services de stockage à sa plate-forme de cloud hybride

décembre 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce de nouvelles capacités hybrides pour ses solutions de stockage de données non structurées, Object et Files. Grâce à ces fonctionnalités avancées, les clients de Nutanix peuvent désormais déployer des services de stockage évolutifs et faciles à utiliser dans leurs différents environnements de cloud computing. Ils simplifient ainsi la gestion de leurs données et gèrent aussi plus efficacement leurs coûts, ce qui rapproche encore plus les équipes informatiques d’un véritable modèle d’exploitation hybride de cloud computing.

Ces fonctions améliorées de stockage s’appuient pour partie sur le récent lancement de Nutanix Clusters, qui permet l’exécution de la plate-forme d’infrastructure hyperconvergée de Nutanix dans AWS et, bientôt, dans Microsoft Azure. La société continue à faire évoluer sa technologie pour lui permettre de fonctionner dans n’importe quel cloud, tout en adoptant un modèle d’exploitation commun pour rationaliser la gestion informatique et offrir aux entreprises la souplesse nécessaire pour exécuter chaque application dans le cloud de leur choix.

Plus précisément, les nouvelles fonctionnalités apportent aux clients : Cloud Tiering pour le stockage d’objets : Nutanix Objects peut désormais déplacer des données objets vers tout stockage objet compatible S3, y compris vers les services de stockage cloud tel que AWS S3. Cela permet aux clients de réduire le coût du stockage à long terme et de l’archivage de données en profitant du cloud public. Cette nouvelle capacité de hiérarchisation intelligente des données améliore aussi considérablement la gestion du cycle de vie des données à travers les différents clouds, tout en permettant de conserver la visibilité et le contrôle, car les métadonnées reste stockées “on-premises”, c’est à dire dans les datacenters de l’entreprise, pour faciliter la recherche et l’extraction. Les clients peuvent déplacer leurs données stockées dans Nutanix Objects vers n’importe quelle cible S3.

Stockage hybride pour Files : Nutanix Files est maintenant disponible sur les clouds publics par l’intermédiaire de Nutanix Clusters. Véritable solution hybride de stockage de fichiers dans le cloud, Nutanix Files offre désormais une expérience unifiée, ainsi qu’une gestion simplifiée via une interface d’administration unique, quelque soit le mode de déploiement, que ce soit dans des sites distants, dans les datacenters de l’entreprise ou sur des clouds publics. Les clients ont ainsi la possibilité de choisir le bon cloud, de faire évoluer simplement leur services de fichiers et de mieux les contrôler.

Reprise après sinistre simplifiée : Nutanix Objects et Files offrent désormais des capacités de reprises après sinistres améliorés avec un RPO (perte de données admissible minimale) fortement réduit, assurant qu’une copie viable des données est toujours disponibles dans les datacenters ou dans le cloud en cas de sinistre. Objects permet maintenant la réplication en continu, avec un RPO de quelques secondes seulement, ce qui est particulièrement utile pour les charges de travail conteneurisées qui utilisent des solutions S3 pour le stockage primaire. Cela permet aux entreprises de conteneuriser leurs applications critiques et de garantir la continuité des activités même dans les circonstances les plus difficiles. En outre, Nutanix Files permet désormais d’assurer un RPO minimal d’une minute, contre une heure auparavant, ce qui est particulièrement utile pour l’exécution d’applications d’entreprise utilisant des services NFS et SMB.

En plus de simplifier le stockage des données dans le cloud, Nutanix a amélioré les performances, l’échelle de ses produits de stockage ainsi que les choix offerts à ses clients. Toutes les fonctionnalités évoquées dans ce communiqué sont immédiatement disponibles pour les clients.