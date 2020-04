Nutanix et Udacity s’associent pour créer un programme d’apprentissage autour du cloud hybride

avril 2020 par Marc Jacob

Le programme « Hybrid Cloud Nanodegree » de Nutanix et Udacity se concentrera sur quatre thèmes :

Infrastructure moderne de cloud privé : Apprendre à configurer et à gérer une grappe d’infrastructures hyperconvergées, fournissant une structure de stockage, de réseau et de calcul évolutif et distribuée pour les machines virtuelles et les services avancés.

Conception d’une application hybride dans le cloud : Découvrez l’évolution de la gestion et de la conception de la charge de travail dans les clouds hybrides pour de multiples infrastructures.

Automatiser un cloud privé : Créer une application web évolutive et un modèle opérationnel de gestion du cycle de vie avec gouvernance pour permettre des charges de travail à la demande et en libre-service avec une surveillance des coûts et des ressources.

Concevoir une infrastructure cloud hybride : Apprendre les concepts du cloud public, gérer les charges de travail hybrides et parvenir à un équilibrage global des charges de travail.

Udacity et Nutanix ont collaboré étroitement pour développer le programme « Hybrid Cloud Nanodegree » en ayant pour objectif d’enrichir les connaissances des professionnels de l’informatique. Le curriculum couvrira des spécificités allant de l’infrastructure moderne de cloud privé et la conception et le déploiement d’applications hybrides. Les étudiants attendus sont des professionnels de l’IT qui gèrent aussi bien des applications d’entreprise traditionnelles sur des infrastructures legacy que des applications natives du cloud sur une infrastructure public. L’objectif est de remédier au manques de compétences dans le domaine du cloud hybride. Si, dans la récente enquête Nutanix Enterprise Cloud Index, 85 % des répondants ont déclaré que le cloud hybride est le modèle d’exploitation idéal, 32 % ont signalé un manque de compétences internes pour le déployer.

Udacity ouvre part ailleurs des candidatures au programme de bourses Nutanix Hybrid Cloud Scholarship. Dans un premier temps, Udacity sélectionnera 5 000 candidats pour participer à la première phase du programme et les cours Hybrid Cloud Fundamentals. Parmi ces 5 000 étudiants retenus pour la première phase, les 500 étudiants les plus performants seront récompensés d’une bourse complète qui couvrira l’ensemble du programme Hybrid Cloud Nanodegree sponsorisé par Nutanix.