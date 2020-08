Nutanix et Intel collaborent pour lancer un laboratoire d’innovation

août 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce le lancement d’un laboratoire d’innovation, le premier de son genre, en collaboration avec Intel, un leader mondial de l’innovation en matière d’informatique. Le laboratoire d’innovation conjoint Nutanix-Intel consacrera ses ressources d’ingénierie à la recherche, l’adoption et la mise en production continue des dernières innovations d’Intel en matière de calcul, de réseau et de stockage au sein de la pile logicielle Nutanix.

Le laboratoire d’innovation de Nutanix et d’Intel illustre l’engagement mutuel des deux entreprises à assurer le succès de leurs clients. Cet accord ouvre non seulement la porte à une ingénierie et des ressources spécialisées, mais il permettra également d’associer le meilleur de l’hybride et du multicloud à une puissance de calcul de pointe pour les utilisateurs finaux.

Pour accélérer les innovations conjointes, Nutanix et Intel établiront des laboratoires physiques — avec accès sur place et à distance — pour faciliter l’adoption des nouvelles technologies Intel sur l’architecture Nutanix. Ils tireront partie des outils et de leurs expertises pour optimiser les solutions conjointes, et en générant des proofpoint convaincants, supporter des efforts marketing plus importants de la part de Nutanix et d’Intel.