Nutanix disponible sur les infrastructures Equinix

mars 2022 par Marc Jacob

Equinix Metal qui facilite le déploiement d’infrastructure as-a-service à l’échelle mondiale est maintenant disponible pour les infrastructures hyperconvergées utilisant la plateforme de cloud d’entreprise Nutanix, permettant aux entreprises de passer d’un mode CapEx à un mode OpEx tout en réduisant les dépenses en matériel et en améliorant votre capacité à atteindre les utilisateurs, les partenaires et les clouds.

Nutanix Cloud Platform sur Equinix Metal offre aux entreprises une expérience de cloud hybride transparente, permettant de se déployer à l’échelle mondiale et d’interconnecter tout type cloud, privés sur site et publics. Cette solution est disponible sur les serveurs standard m3.large.x86 d’Equinix, qui disposent de CPU AMD EPYC haute performance, parfaits pour une très grande majorité des applications. Elle offre une flexibilité en termes de quantité de mémoire et de nombre de disques NVMe, de sorte que les clients disposant d’environnements de production plus importants et plus exigeants puissent choisir des configurations optimisées en fonction de la charge de travail avec des disques NVMe supplémentaires pour plus de performances et de stockage.

Les autres avantages de l’offre Nutanix Cloud Platform sur Equinix Metal sont :

Une véritable architecture hybride multicloud entre le cloud privé Nutanix et plusieurs clouds publics et Equinix avec une mise en réseau intégrée qui permet une mobilité transparente des applications.

Une gestion unifiée de l’infrastructure et des opérations à travers le cloud privé et plusieurs clouds publics.

L’exécution de toutes les solutions et services Nutanix sur Equinix Metal, comme sur site.

La portabilité des licences à travers les clouds permet aux entreprises d’utiliser leurs investissements existants dans n’importe quel cloud supporté.

L’effacement des manques en matière de compétences et de connaissances du cloud public grâce à un programme de formation à destination des professionnels de l’informatique en leur donnant un cours sur la mise en oeuvre et l’exploitation d’un cloud hybride.

Nutanix Cloud Platform on Equinix Metal est une plateforme hybride multicloud qui s’étend sur des clouds privés et publics multiples avec une gestion unifiée, une portabilité complète des licences et une migration transparente des applications sur plusieurs environnements cloud. Elle permet une liberté totale d’exécuter des applications sur n’importe quelle plateforme avec une gestion unifiée des clouds privés et publics multiples.