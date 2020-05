Nutanix confie à Adam Tarbox le développement de ses activités GSI dans la région EMEA

mai 2020 par Emmanuelle Lamandé

Adam Tarbox bénéficie de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur informatique. Il a précédemment passé plus de dix ans chez NetApp, à la tête des divisions commerciales en charge des services provider, du channel et des GSI pour le Royaume-Uni, avant de diriger la division chargée des GSI au niveau EMEA. À ce poste, il a mis en place la stratégie EMEA et une équipe de vente pour soutenir les activités de NetApp par l’intermédiaire des GSI.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Adam Tarbox sera responsable du développement et de l’exécution d’une stratégie d’alliances régionales et globales pour les partenaires GSI de Nutanix.