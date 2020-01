Nutanix atteint le grade de Champion dans la 2019 Canalys EMEA Channel Leadership Matrix

janvier 2020 par Marc Jacob

La Matrice de Leadership de Canalys est basée sur 12 mois de retours d’informations par les canaux de distribution dans le Vendor Benchmark du cabinet ainsi que sur l’évaluation par un analyste expert de Canalys de la performance des fournisseurs, de la stratégie, des investissements, de l’exécution et des initiatives. Pour obtenir le statut de Champion, Nutanix devait recevoir les meilleures évaluations des partenaires ainsi que la plus forte croissance d’une année sur l’autre dans ces domaines.

Le statut de Champion de Nutanix reflète l’engagement de l’entreprise à promouvoir la simplicité et la facilité à conclure des projets dans le cadre de son programme channel et à prioriser les investissements qui augmentent la rentabilité des partenaires. Les partenaires apprécient l’engagement de Nutanix à vendre principalement par l’entremise de ces derniers et ont spécifiquement classé Nutanix parmi les deux meilleurs dans les domaines suivants selon le rapport Canalys de décembre :

Mieux classé pour la qualité du soutien technique au channel

Mieux classé pour les activités de marketing et génération de leads

Mieux classé pour ce qui est de générer de la croissance grâce aux services et au support

Classé n° 2 pour la disponibilité et l’approvisionnement des produits

Classé n° 2 pour la facilité à faire des affaires

Cette nouvelle récompense fait suite à l’impressionnant élan que Nutanix a connu au cours de la dernière année, notamment à travers de nouveaux programmes d’incentives et de remises, des investissements supplémentaires dans les équipes de support et de gestion du channel, un nouveau programme de distribution, de nouvelles campagnes de marketing et de génération de lead ainsi qu’une intensification des programmes de formation technique et de certification pour les partenaires.

De plus, les partenaires distributeurs ont accueilli favorablement les collaborations de Nutanix avec les partenaires dans le domaine du HCI, notamment Hewlett Packard Enterprise, Fujitsu et Lenovo. Ces partenariats permettent d’offrir un choix accru aux clients à la recherche de solutions de cloud hybride répondant à leurs besoins.