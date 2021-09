Nutanix annonce la nomination du Dr. Markus Pleier au poste Field CTO EMEA

septembre 2021 par Marc Jacob

Dans son nouveau rôle, Markus Pleier se concentrera davantage sur les clients et partenaires de premier plan de Nutanix, afin de nouer des relations avec les décideurs et de recueillir des commentaires techniques pour mieux aligner la R&D et la stratégie produit de Nutanix sur les besoins de ses clients. Il s’engagera également avec les équipes marketing pour aider Nutanix sur le terrain lors d’événements marketing et clients clés.

Markus Pleier a rejoint Nutanix en 2016 et dernièrement il occupait les fonctions de directeur de l’ingénierie des systèmes en Allemagne et en Autriche, où il a constitué une équipe d’ingénierie des systèmes de classe mondiale dans la région. Il est diplômé en informatique de l’Université technique de Munich et titulaire d’un doctorat en médecine de l’Université Ludwig Maximilian de Munich. Markus Pleier a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des technologies de l’information et a occupé pendant cette période des postes à responsabilité chez des fabricants renommés.