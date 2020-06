Nutanix annonce la disponibilités de sa solution de Desktop-as-a-Service Xi Frame en France

juin 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce la disponibilité de sa solution de Desktop-a-a-Service (DaaS) Xi Frame pour le marché français, aussi bien sur les datacenters on premise que via les infrastructures locales de Microsoft Azure et Amazon Web Services (AWS). Les clients français seront désormais en mesure de fournir des applications et des bureaux virtuels à leurs employés, où qu’ils se trouvent, qu’ils soient fournis via le cloud public ou des infrastructures sur site.

Cette annonce fait suite à la demande croissante des clients locaux pour des environnements de bureau à distance qu’ils peuvent déployer et faire évoluer rapidement à la volée, d’autant plus en cette période de pandémie. Xi Frame est une solution DaaS éprouvée qui permet aux clients d’accéder à des applications sur n’importe quel appareil et à partir de n’importe quel endroit.

Disponible localement sur site, via les services cloud de Microsoft Azure ou d’Amazon, ou en mode hébergé via des partenaires MSP de Nutanix, notamment Cyllène et ITS Integra, Xi Frame fournit une solution DaaS simple, évolutive, hautement interopérable et rentable. Il est également possible pour les utilisateurs français de choisir un déploiement depuis des infrastructures européennes de Google Cloud Platform. Avec Xi Frame, les clients peuvent apporter leur(s) propre(s) abonnement(s) au cloud et/ou l’infrastructure HCI de Nutanix et profiter de la flexibilité du cloud le mieux adapté à leurs besoins en matière de VDI.

Grâce à des outils d’analyse intégrés, les entreprises peuvent en outre monitorer l’utilisation des collaborateurs, suivre toutes les actions administratives et optimiser les paramètres de scalabilité pour contrôler les coûts. En associant Xi Frame à Nutanix Beam, l’outil d’optimisation et de gestion multicloud de Nutanix, les entreprises peuvent mieux contrôler et gérer leur environnement multicloud complet, ce qui contribue à minimiser les coûts du cloud et à réduire les risques de sécurité. En outre, grâce à un plan de contrôle robuste fourni sous forme de service, les clients ne sont plus accaparés par la charge de gestion associée aux environnements VDI traditionnels, notamment la gestion de l’infrastructure et les coûts de support associés.

Voici les principaux avantages apportés par Xi Frame :

Xi Frame est doté d’une interface d’administration intuitive qui prend en charge la maintenance « zero touch », sans qu’il soit nécessaire de faire appel à des compétences techniques hautement qualifiées. Éprouvé à l’échelle mondiale Les clients peuvent équiper des milliers d’utilisateurs par compte en moins d’une heure. Ils peuvent créer des espaces de travail sécurisés dans n’importe quelle région de cloud locale ou mondiale. Élastique by design Avec Xi Frame, les clients peuvent payer au fur et à mesure en fonction de la consommation réelle du service.

Les clients peuvent utiliser leurs fichiers existants, se connecter en Identity as a Service (comme Azure AD ou Okta), ou étendre leur réseau d’entreprise vers le cloud avec Xi Frame.

Conçu pour la sécurité De nombreuses fonctionnalités, dont des machines virtuelles non persistantes, la séparation des données, le contrôle des mouvements de données locales/à distance, l’audit des journaux et bien d’autres, ont permis à Frame de répondre à des normes de sécurité strictes, notamment les normes SOC 2 de type 1 et 2, SOC 3, ISO 27001, ISO 27017 et ISO 27018.

Avec Xi Frame, vous tirez parti du seul service d’espace de travail Windows multicloud fonctionnant à l’échelle mondiale, atteignant des utilisateurs dans plus de 200 pays.