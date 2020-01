Nutanix annonce la disponibilité de Nutanix Mine

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Nutanix Mine est une plateforme complète de protection des données qui combine, en un seul et même ensemble, tous les avantages de la simplicité, de l’évolutivité et des performances de Nutanix HCI, le tout allié à la puissance aux fonctionnalités des principaux logiciels de sauvegarde de Veeam ou HYCU. Le résultat permet de passer rapidement de la planification d’un projet à une solution complète de gestion des données, sans les coûts et les frais liées aux systèmes hérités.

La notion de simplicité, qui est centrale à toutes les offres de Nutanix, se retrouve dans la proposition de valeur de Nutanix Mine :

Dimensionnement : Mine est intégré à Nutanix Sizer. Les environnements de sauvegarde peuvent être dimensionné en un clique.

Accès : Des SKU simplifiés signifient une facilité de compréhension des stockes.

Déploiement : Le déploiement de Mine est automatisé et optimisé. La mise en route peut être effectuée dans les heures qui suivent son installation.

Gestion : La gestion de la protection des données est désormais intégrée à Prism, la console de gestion de Nutanix.

Mise à l’échelle : Les capacités supplémentaires, mais aussi les performances additionnelles, peuvent être mises à l’échelle. Mine prend en charge un modèle de "Pay-as-you-grow", qui permet de commencer petit et d’augmenter la capacité avec les besoins.

Support facilité : Modèle de support intégré, éliminant le "ping-pong de support".