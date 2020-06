Nutanix annonce des solutions de gestion à distance des infrastructures du Cloud

juin 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce de nouvelles solutions qui permettront aux équipes IT de déployer, de mettre à jour et de dépanner leurs infrastructures cloud en travaillant de chez eux ou du bureau. Ces solutions seront fournies via les offres Nutanix Foundation Central, Insights et Lifecycle Manager - qui seront toutes disponibles avec le logiciel HCI de Nutanix sans frais supplémentaires pour les clients. La gestion de l’infrastructure informatique, le dépannage et la mise à jour des logiciels exigent souvent que les équipes informatiques soient sur place dans leur datacenters, ce qui est encore plus difficile en raison des exigences actuelles de distanciation sociale.

En plus de fournir une expérience de travail à distance améliorée aux administrateurs d’infrastructures informatiques, le logiciel Nutanix offre une solution d’infrastructure cloud privé sécurisée, résiliente et facile à utiliser. Ces nouvelles solutions Nutanix permettront aux équipes informatiques de gérer à distance leur infrastructure cloud tout au long du cycle de vie des logiciels. Déploiements nouveaux ou étendus d’infrastructures en nuage Géré via l’interface Prism, Nutanix Foundation Central permet aux équipes informatiques de déployer une infrastructure de cloud privé à l’échelle mondiale à partir d’une interface unique et de n’importe quel endroit. Après avoir rapidement installé des appliances ou des serveurs non configurés sur le site, Foundation Central prend ensuite le relais pour imager et configurer les nœuds Nutanix, et installer toutes les solutions logicielles Nutanix.

En plus d’automatiser et de centraliser le déploiement des logiciels d’infrastructure, Foundation Central permet aux organisations de simplement adapter la capacité de l’infrastructure existante pour suivre la croissance de l’entreprise.

État prédictif et soutien intelligent

Nutanix Insights fournira des services d’état prédictif et de soutien automatisé pour rationaliser les opérations informatiques au niveau mondial. Le nouveau service analysera la télémétrie des déploiements de cloud computing des clients, pour l’ensemble des clusters, sites et zones géographiques, afin d’identifier les problèmes actuels et potentiels qui pourraient avoir un impact sur la disponibilité des applications et des données.

Une fois identifié, le service Insights peut fournir des recommandations personnalisées pour optimiser la santé et la performance de l’infrastructure. Ces recommandations sont basées sur les meilleures pratiques informatiques établies, ainsi que sur les connaissances approfondies accumulées par Nutanix dans le cadre du soutien apporté à plus de 16 000 entreprises à travers le monde.

En outre, le service Insights peut ouvrir automatiquement un ticket d’assistance avec Nutanix, assigner un ingénieur de fiabilité du site (SRE) et, en option, collecter et télécharger tous les fichiers journaux des clients pertinents pour analyse - le tout sans aucune interaction manuelle. Les données internes préliminaires révèlent qu’Insights permettra aux clients de résoudre environ 30 % des problèmes sans ouvrir de ticket d’assistance, ce qui se traduira par une diminution des cas d’assistance pour une infrastructure informatique plus saine dans le cloud.

Mises à jour des infrastructures en un clic et sans interruption

Les mises à niveau des infrastructures informatiques sont devenues de plus en plus complexes et sujettes aux erreurs, en particulier dans les environnements où les fournisseurs et les produits sont multiples. La planification, les tests et l’exécution en dehors des heures de travail nécessaires pour limiter les interruptions des applications critiques rendent également le processus de mise à jour coûteux. Cela a souvent pour conséquence de retarder les mises à jour nécessaires et d’exposer les infrastructures à d’éventuels problèmes de sécurité.

Nutanix Lifecycle Manager (LCM) fournira des mises à jour transparentes, en un clic, de la pile logicielle de Nutanix, ainsi que des firmwares des appliances, sans aucun temps d’arrêt des applications ou de l’infrastructure. LCM peut déterminer automatiquement les dépendances des logiciels et des firmwares, hiérarchiser intelligemment les mises à jour et orchestrer l’ensemble du processus de mise à niveau, en éliminant les approximations et en créant une infrastructure plus sûre et plus résistante. Et, comme pour les autres solutions Nutanix, LCM pourra fonctionner n’importe où pour gérer les environnements Nutanix à l’échelle mondiale.

Nutanix Foundation Central est actuellement disponible pour les clients. Nutanix Insights et Lifecycle Manager sont en cours de développement.