Nutanix annonce des évolutions de sa plateforme d’hyperconvergence et de son hyperviseur AHV

mai 2020 par Marc Jacob

Nutanix annonce des évolutions importantes des fonctionnalités de sa plateforme d’hyperconvergence et de son hyperviseur AHV afin d’améliorer la protection des applications critiques et de garantir la continuité d’activité en cas de sinistre. Parmi les nouvelles fonctionnalités figurent l’ajout de fonctions avancées d’automatisation de la récupération des applications et des données, la mise en oeuvre facilité d’architectures complexes de reprise après sinistre multisites, la réplication synchrone pour les charges de travail déployées sur l’hyperviseur AHV ainsi qu’une réplication « near sync » permettant des RPO d’environ 20 secondes. Voici ce que ces améliorations apportent en détail :

• Réplication synchrone des données pour Nutanix AHV : la réplication synchrone est désormais prise en charge nativement sur l’hyperviseur Nutanix AHV. AHV peut désormais être utilisé par les clients pour fournir un service à haute disponibilité pour leurs charges de travail les plus importantes, telles que les bases de données, le VDI et la virtualisation de serveurs.

• Reprise après sinistre multisites : Nutanix prend désormais en charge les architectures de PRA multisites complexes, permettant aux entreprises de se remettre rapidement d’une panne simultanée de deux ou plusieurs datacenters tout en maintenant les applications et les données à la disposition des utilisateurs. Particulièrement utile dans les secteurs réglementés tels que les services financiers, la santé et les services d’urgence, où les entreprises doivent fournir un service ininterrompu, les services de reprise après sinistre de la plate-forme Nutanix s’appuient sur une technologie d’automatisation avancée pour éliminer la complexité de l’installation et de l’orchestration continue des plans de reprise. Les équipes chargées des applications peuvent rapidement reprendre leur activité après une pannes imprévue et se protéger contre toute altération de leurs données. Elles peuvent aussi mettre en place des configurations de reprise afin de se conformer aux nombreuses exigences réglementaires.

• Reprise après sinistre quasi synchrone : La technologie “near sync” de Nutanix supporte désormais un RPO d’environ 20 secondes, soit trois fois mieux que précédemment. Nutanix est le seul grand fournisseur HCI à proposer une telle technologie sur sa plate-forme.

• Orchestration des PRA avec Runbooks : la dernière version de la plate-forme Nutanix donne aux utilisateurs plus de flexibilité et de contrôle sur le processus de récupération de bout en bout, avec un contrôle plus granulaire pour concentrer les ressources de PRA vers des applications les plus critiques. À une époque où la continuité des activités est plus importante que jamais, s’assurer que les entreprises disposent de politiques et de procédures de récupération solides n’est plus juste une option. Cependant, les clients qui cherchent à mettre en œuvre des plans de reprise solides pour les applications critiques n’ont guère d’autre choix que de déployer des technologies complexes, souvent disparates, qui exigent une administration spécialisée et une attention de tous les instants. Les nouvelles fonctionnalités de la plate-forme HCI de Nutanix et d’AHV permettent d’exploiter des applications critiques avec beaucoup moins de complexité et à moindre coûts.

Ces nouvelles capacités de DR sont incluses dans le logiciel HCI de Nutanix et sont disponibles immédiatement. Vous trouverez plus d’informations sur les solutions de PRA et de PCA de Nutanix, sur le site de l’éditeur.