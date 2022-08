Nutanix AOS 6.5 introduit des améliorations pour les bases de données, la sécurité et la gestion

août 2022 par Marc Jacob

Nutanix présente AOS 6.5, la dernière version du cœur de sa plateforme hyperconvergée. La version AOS 6.5 est à ce jour la mise à jour la plus complète, avec une amélioration des performances, de la sécurité et des services data intégrés requis pour les charges de travail de base de données exigeantes et les applications stratégiques.

Les progrès réalisés en matière de performances dans AOS 6.5 montrent que le HCI pourrait bien être plus rapide que de nombreux déploiements de SAN. AOS 6.5 inclut la hiérarchisation NVMe pour les vDisks Optane SSD multi-threaded et le rewarming du cache de métadonnées pour offrir une plateforme cloud scale-out capable de satisfaire les charges de travail gourmandes en performances. Une analyse indépendante des performances des bases de données par l’Enterprise Strategy Group a révélé qu’un cluster Nutanix offrait plus de 1,1 million d’IOPS en lecture aléatoire et près de 600 000 IOPS en écriture aléatoire.

Pour la sécurité, AOS 6.5 introduit des améliorations en matière de réseau et de trafic chiffré, des réseaux virtuels pour l’isolation logique du réseau, les sous-réseaux AWS visibles depuis la console Nutanix Cloud Manager, et la certification IPv6 pour se conformer à la norme DODIN pour Département de la Défense Américain. Nutanix AOS 6.5 apporte également des snapshots intégrés au niveau de la couche de stockage avec des instantanées spécifiques aux VM ou aux datastores basés sur des politiques et à faible coût. Associé à la réplication intégrée de la couche de stockage, Nutanix AOS 6.5 définit la manière dont les systèmes HCI doivent fournir des services de données de niveau SAN.

La nouvelle version d’AOS 6.5 intègre également le packaging simplifié de Nutanix pour faciliter la commande des solutions d’infrastructure de cloud hybride, de gestion multicloud, de stockage unifié, de base de données et de services desktop. Les clients disposent désormais de solutions intégrées avec des licences communes par noyau, typiques des offres de cloud modernes. Il est important de noter que les licences sont entièrement portables pour un déploiement à la périphérie, dans le datacenter ou dans AWS.