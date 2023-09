Numérique responsable : Chronique d’un PDG qui utilise le même ordinateur depuis 10 ans pour protéger la planète

septembre 2023 par Sören Enholm, PDG de TCO Development

Conscient que notre façon de consommer les produits informatiques et que l’augmentation des déchets électroniques menacent notre planète, un PDG a pris la décision d’utiliser aussi longtemps que possible son ordinateur portable. Encore parfaitement fonctionnel, cet ordinateur célèbre cette année dix ans de bons et loyaux services. La “Circular Electronics Initiative” met en exergue 4 actions qui permettent de prolonger la durée de vie de son ordinateur.

Aujourd’hui, nous vivons dans une économie linéaire dans laquelle des ressources naturelles limitées sont extraites pour fabriquer des produits qui n’ont souvent qu’une courte durée de vie avant d’être jetés. Cette façon de consommer engendre différents problèmes de durabilité, affectant la santé humaine et l’environnement.

Les ressources naturelles s’épuisent et les déchets électroniques toxiques s’accumulent à un rythme record de près de 50 millions de tonnes chaque année dans le monde, soit 4500 fois le poids de la tour Eiffel ou 8,3 fois celui de la pyramide de Gizeh. Et pour couronner le tout, ces déchets électroniques sont souvent manipulés de manière dangereuse, ce qui entraîne d’importants problèmes de santé humaine et une dégradation de l’environnement.

Un ordinateur portable génère environ 300 kg d’émissions de gaz à effet de serre sur l’entièreté de son cycle de vie, dont 80 % proviennent de la phase de fabrication. Dans cette perspective, la meilleure pratique consiste dans la plupart des cas à prolonger la durée de vie de ces produits, de manière à réduire nos besoins en nouveaux équipements et les impacts négatifs associés à leur fabrication.

La “Circular Electronics Initiative” est un réseau de 28 organisations qui vise à encourager les organisations et les consommateurs à utiliser de manière plus responsable leurs produits électroniques.

Sören Enholm, PDG de TCO Development - l’organisation à l’origine de TCO Certified, la certification mondiale de durabilité pour les produits informatiques, et l’une des membres de la “Circular Electronics Initiative” refuse d’abandonner son ordinateur portable qui est toujours en service depuis 10 ans.

– “Lorsque j’ai acheté cet ordinateur il y a 10 ans, j’avais pour ambition de le conserver pendant de nombreuses années. J’en ai pris grand soin. La batterie est la seule chose que j’ai remplacée. Je vais continuer à l’utiliser jusqu’à ce qu’il ne fonctionne plus, probablement lorsque Windows 10 ne sera plus pris en charge, car Windows 11 ne fonctionne pas avec le vieux matériel”, explique Sören Enholm.

– “La moyenne européenne d’utilisation de matériaux recyclés pour les équipements électriques et électroniques est d’environ 40 %, ce qui très insuffisant au regard de l’objectif de 65 % fixé depuis 2019. Chaque pays a des prérequis différents, mais il reste encore globalement beaucoup à faire”, a déclaré Sophie Charpentier, project manager, chez Chalmers Industriteknik.

– “Pour soutenir de manière significative un numérique plus responsable, nous devons choisir des produits informatiques conçus pour durer, allonger la durée de vie de chaque produit autant que faire se peut et revendre les produits usagés pour qu’ils soient reconditionnés et réutilisés. En outre, lorsqu’une organisation accueille un nouvel employé, elle devrait lui demander s’il possède un ordinateur ou un téléphone que l’entreprise peut acheter ou louer, évitant ainsi la duplication des produits”, explique Sophie Charpentier.

Voici 4 façons de gérer vos produits informatiques de manière plus durable :

1. Choisissez des produits conçus pour durer

Si vous devez acheter un nouveau produit, privilégiez les produits dont la durée de vie potentielle sera la plus longue possible, notamment sur base de ses performances techniques, de sa résistance, de sa réparabilité et de son évolutivité. Un bon moyen pour cela est de se diriger vers des produits qui ont obtenu une certification de durabilité soumise à des critères stricts et dont la conformité est vérifiée de manière indépendante.

2. Réutilisez les produits

Il est fréquent que les consommateurs aient des appareils en double à la maison et au travail, notamment ordinateurs et smartphones. Si un employé possède déjà un smartphone personnel qu’il souhaite utiliser également au travail, son entreprise peut envisager d’acheter ou de louer ce smartphone à l’employé, évitant ainsi d’acheter inutilement un autre smartphone.

3. Prolongez de quelques années la durée de vie de vos équipements électroniques

Un ordinateur portable génère environ 300 kg d’émissions de gaz à effet de serre pendant sa durée de vie, dont 80 % proviennent de la phase de fabrication pour la majorité des cas. Pour réduire ces émissions, la meilleure chose à faire est d’utiliser les équipements plus longtemps, en passant par exemple de trois à au moins quatre ou cinq ans d’utilisation par produit.

4. Revendez vos produits informatiques usagés pour qu’ils soient reconditionnés et réutilisés

Participez à la transition vers une économie circulaire en vendant vos produits informatiques à une entreprise spécialisée dans le reconditionnement ou la remise à neuf. Si les options de reconditionnement ne peuvent plus être envisagées et que le produit a atteint la fin de sa durée de vie utile, remettez-le à un organisme de recyclage pour qu’il soit traité de manière responsable.