Nozomi Networks lève 100 millions de dollars

août 2021 par Marc Jacob

Nozomi Networks Inc. annonce une levée de fonds préalable à son introduction en bourse s’élevant à 100 millions de dollars et qui permettra d’accélérer la phase de croissance de l’entreprise et d’étendre son leadership sur le marché. Mené par Triangle Peak Partners, ce tour de série D comprend également les investissements d’un large panel d’entreprises d’équipements, de sécurité, de prestations de services et distribution, parmi lesquelles figurent :

Forward Investments

Honeywell Ventures

In-Q-Tel

Keysight Technologies

Porsche Ventures

Telefónica Ventures

La société utilisera ce dernier investissement pour intensifier les efforts de développement de produits ainsi que son approche de go-to-market à l’échelle mondiale. Plus spécifiquement, Nozomi Networks a l’intention de renforcer son action dans les domaines des ventes, du marketing et de l’accompagnement partenaire, tout en perfectionnant ses produits afin de répondre aux nouveaux défis de la visibilité et de la sécurité concernant l’OT et l’IoT. Sachant que les attaques perpétrées par des ransomwares et d’autres logiciels malveillants sur les entreprises et les infrastructures critiques atteignent des niveaux inégalés, la nécessité de disposer de solutions comme celles qu’offre Nozomi Networks n’a jamais été aussi forte.

Cette étape est la dernière d’une série d’étapes importantes pour l’entreprise, qui incluent notamment :

Une croissance record enregistrée au cours de l’année 2020

Une augmentation du revenu annuel récurrent de 110 %

Augmentation x2 de sa base client

Une croissance de 5 000 % du nombre d’appliances dont le suivi est assuré par ses solutions

Au début de l’année 2021, Nozomi continue à dépasser ses objectifs en matière de revenus

En mai, VDC Research a reconnu Nozomi Networks comme le leader mondial des logiciels de cybersécurité industrielle sur la base du chiffre d’affaires 2020

En juin, les projets de l’entreprise de bâtir un cyber-centre d’excellence en association avec Lockheed Martin se sont concrétisés lorsque le Conseil fédéral suisse a annoncé la sélection du F-35 de Lockheed Martin lors de la compétition en vue d’acquérir de nouveaux avions de combat

Triangle Peak Partners a été rejoint par l’ensemble des investisseurs précédents, notamment GGV Capital, Lux Capital, Energize Ventures, Planven Investments SA et Activate Capital.