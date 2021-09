Nozomi Networks lance un nouveau programme pour permettre MSSP de proposer des services de sécurité OT et IoT

septembre 2021 par Marc Jacob

Nozomi Networks Inc lance MSSP Elite, le premier programme pour la prestation de services de sécurité managés OT et IoT. Ce programme équipe les MSSP leaders du secteur avec les solutions de cybersécurité OT et IoT de Nozomi Networks, leur expertise et les ressources de vente.

Nozomi Networks permet ainsi aux MSSP de générer des revenus supplémentaires par le biais de nouveaux segments de marché, d’offrir une plus grande flexibilité et de maximiser la création de valeur pour leurs clients lorsque ceux-ci s’efforcent de renforcer leur posture de sécurité OT tout en équilibrant leurs ressources.

La gestion d’actifs opérationnels fait son entrée au sein des centres opérationnels de sécurité (SOC) et les clients qui souhaitent bénéficier de services managés en matière de détection et de réponse aux menaces (MTDR) et de gestion de plateformes se tournent vers les MSSP. Grâce au programme MSSP Elite, les partenaires de Nozomi Networks sont en mesure d’opérationnaliser, d’entretenir et d’optimiser avec succès les services de sécurité OT et IoT. Les clients peuvent ainsi profiter des avantages de solutions reconnues sur le marché et évolutives à plus grande échelle.

Le programme MSSP Elite de Nozomi Networks ne se contente pas d’une intégration élémentaire des solutions de sécurité OT et IoT. Il offre aux partenaires un accompagnement en leur fournissant les ressources dont ils ont besoin pour intégrer, vendre et prendre en charge les solutions de Nozomi Networks dans le cadre d’une offre complète de services managés à destination des clients. Les formations et certifications spécifiques offrent la garantie que les partenaires sont pleinement qualifiés pour accompagner les clients et leur faire bénéficier d’une visibilité réseau en profondeur, d’un monitoring avancé et de renseignements sur les menaces pour une réponse optimale aux incidents. Les MSSP qui participent à ce programme ont également accès à un ensemble de ressources pour développer leur expertise en matière de sécurité industrielle, étendre leurs prestations de services de sécurité managés, agrandir leur portefeuille de services et améliorer la satisfaction client. Les partenaires MSSP peuvent ainsi ajouter à leur offre toutes les solutions de Nozomi Networks, basées dans le cloud ou sur site, et les gérer pour le compte de leurs clients.

La liste actuelle de Partenaires MSSP Elite de Nozomi Networks comprend Accenture, FireEye Mandiant, Moro Hub, Telefónica et bien d’autres. La certification Elite exige des MSSP qu’elles forment et certifient les membres de leurs équipes en charge des ventes et de l’ingénierie et qu’elles obtiennent également une certification pour la gestion de la plateforme ou du service SOC développé à partir des solutions de Nozomi Networks. Cela confirme leur engagement à fournir un service de qualité supérieure et à créer davantage de valeur pour les clients au sein de réseaux convergés OT, IoT et IT.

Citations de Partenaires MSSP Elite

Accenture

« Le secteur pétrolier et gazier, tout comme d’autres domaines de l’industrie, continue d’être une cible alléchante aux yeux des cybercriminels. Par conséquent, il est essentiel que les entreprises adoptent une approche plus proactive pour protéger leurs systèmes contre les cyber-risques. En combinant son statut de membre du programme MSSP Elite de Nozomi Networks et de premier partenaire de service SOC certifié par Nozomi Networks avec son expertise de leader sur le marché des environnements Cyber OT à l’échelle internationale, Accenture est en mesure de fournir immédiatement à ses clients des technologies de monitoring réseau et de détection des menaces OT déjà intégrées à son service de détection et de réponse managé. Ce service permet de doter nos clients des capacités dont ils ont besoin en matière de visibilité, de détection rapide et de réponse intelligente sur leurs environnements IT et OT, à la fois sur site et dans le cloud, afin de limiter les risques de failles de cybersécurité. » Jim Guinn, II, Managing Director, Global Cybersecurity & Consulting, Accenture

FireEye Mandiant

« Mandiant a été l’un des premiers à nouer un partenariat avec Nozomi Networks pour répondre aux souhaits des clients OT en leur offrant des capacités de visibilité et de monitoring réseau. Aujourd’hui, le marché, tout comme notre relation, a évolué et le nouveau programme MSSP Elite nous permet non seulement d’avoir recours à des solutions de sécurité OT éprouvées qui s’intègrent facilement au sein de nos services managés, mais nous offre également un accès continu à l’expertise et aux ressources techniques nécessaires pour fournir des services de sécurité OT sur mesure à nos clients. » Marshall Heilman, Executive Vice President of Mandiant Managed Defense and Advanced Practices

Moro Hub

« En matière de services de sécurité OT et IoT, nos clients s’attendent à bénéficier de technologies dédiées et d’une expertise approfondie. Notre partenariat avec Nozomi Networks nous permet de fournir des services managés de sécurité OT et IoT qui constituent à la fois une garantie d’excellence et une source de valeur pour nos clients, à mesure que leurs exigences évoluent. » Dr Ahmed AlKetbi, Chief Information Security Officer, Moro

Telefónica

« La convergence de l’IT et de l’OT est inévitable et permet aux entreprises de renforcer leur efficacité opérationnelle, tout en fournissant une meilleure qualité de service. Toutefois, cela nécessite de protéger des environnements qui sont traditionnellement exposés. Les solutions technologiques sont essentielles pour protéger et surveiller ces environnements et les MSSP les intègrent à leur offre de services managés pour le confort des entreprises industrielles. » Alberto Sempere, Cyber Security Product Director, Telefónica Tech.