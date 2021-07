Nozomi Networks lance le programme partenaire ADVantage

juillet 2021 par Marc Jacob

Nozomi Networks Inc. annonce des changements importants dans son programme channel pour accompagner la croissance de son réseau mondial de partenaires et promouvoir son succès en cette période de forte expansion. Le nouveau programme ADVantage de Nozomi Networks permet aux partenaires les plus performants qui s’engagent dans une collaboration concrète avec Nozomi Networks, d’être rétribués avantageusement en fonction de leurs résultats, d’avoir accès à des outils et programmes de go-to-market, et d’obtenir des certifications.

En plus de soutenir les partenaires les plus performants en leur permettant de dégager des marges bénéficiaires intéressantes, le nouveau programme ADVantage inclut un support avant-vente renforcé, ainsi que l’accès exclusif à des comptes démo VantageTM, le produit phare SaaS de Nozomi Networks . Nozomi Networks a su réagir rapidement en développant très tôt des solutions de visibilité et de sécurité réseau alimentées par l’IA qui s’intègrent et fonctionnent à la fois sur des environnements IT, OT, en edge et dans le cloud. Vantage, ainsi que les modèles de licensing et option SaaS pour l’ensemble du portefeuille produits de l’entreprise, permettent aux partenaires d’offrir à leurs clients des solutions de cybersécurité industrielle hébergées dans le cloud permettant une évolutivité sans précèdent, tout en minimisant la complexité et les dépenses.