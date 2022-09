Nozomi Networks et WALLIX s’associent pour fournir des solutions de cybersécurité aux environnements OT et IoT

septembre 2022 par Marc Jacob

Nozomi Networks Inc. et WALLIX annoncent un partenariat s’appuyant sur la simplicité et la puissance de leurs solutions pour fournir une sécurité et une visibilité hors pair sur les réseaux opérationnels (OT). Un accès distant, sécurisé et traçable, combiné à la découverte, l’analyse et l’évaluation des menaces dans les environnements industriels, favorise une investigation forensique poussée en cas d’attaque.

La cybersécurité OT exige une visibilité des flux et des composants sur l’ensemble du réseau. Néanmoins, dans une approche Zero Trust, il est également nécessaire de sécuriser les identités et accès de tiers au sein de l’environnement de production. L’association des solutions de WALLIX et Nozomi Networks apporte une visibilité et une traçabilité de bout en bout pour un maximum de sécurité en environnement industriel. Grâce à cette intégration, Nozomi Networks offre à WALLIX la possibilité de collecter, de classer et d’actualiser les informations sur les actifs OT, ce qui simplifie leur configuration et leur exploitation par les administrateurs. WALLIX fournit une plateforme centralisée et sécurisée d’accès à distance permettant, avec une facilité sans précédent, la gestion et le suivi des activités tierces sur ces équipements aux côtés de l’analyse ou de la détection des comportements suspects d’utilisateurs exploitant des vulnérabilités.

Les solutions Nozomi Networks accompagnent plus de 74 millions d’équipements dans des milliers d’installations dans les domaines de l’énergie, de la fabrication, de l’industrie minière, des transports, des services collectifs, de l’automatisation des bâtiments, des Smart Cities et des infrastructures critiques. Les produits Nozomi Networks peuvent être déployés sur site et dans le cloud, couvrant les équipements IT, OT et IoT pour automatiser les tâches fastidieuses d’inventaire, de visualisation et de surveillance des réseaux de contrôle des processus industriels par l’utilisation innovante de l’intelligence artificielle. Les applications s’étendent au-delà de la cybersécurité pour englober le diagnostic, la gestion du parc et la maintenance prédictive.

Pour WALLIX, la cybersécurité doit être au cœur de la transformation numérique des entreprises, en particulier dans l’industrie, un secteur particulièrement critique, car exposé à des cybermenaces potentielles pouvant aboutir à une paralyse partielle ou totale de l’activité. Le défi consiste à présent à protéger – par des humains ou des machines – tous les accès aux infrastructures informatiques industrielles. Pour y répondre, WALLIX a développé WALLIX PAM4ALL, une solution unifiée qui va au-delà de la protection des comptes à privilèges en appliquant le principe de moindre privilège à tous les utilisateurs et postes de travail à risque dans l’entreprise, quel que soit le secteur d’activité.