Nozomi Networks et Stormshield s’associent pour offrir des solutions avancées de cybersécurité aux environnements OT & IoT dans les infrastructures critiques

octobre 2021 par Marc Jacob

Nozomi Networks Inc. et Stormshield annoncent leur partenariat destiné à améliorer la sécurité des équipements sensibles sur les réseaux OT. Confrontées à un nombre croissant de défis pour sécuriser leurs environnements, les entreprises industrielles sont à la recherche de solutions complètes capables de communiquer entre elles. Avec cette alliance technologique, Nozomi Networks et Stormshield apportent au marché un écosystème technologique sécurisé et optimisé.

Cette intégration offre une réponse orchestrée pour la cybersécurité des entreprises et des industries, au moyen d’une solution de cybersécurité évolutive qui fait le lien de manière transparente entre les opérations IT et OT. Grâce à la technologie Nozomi Networks, les utilisateurs peuvent facilement détecter les intrusions ou les attaques et déclencher automatiquement une règle pour les pare-feux Stormshield Network Security (SNS) afin de mettre l’attaque en échec et de réduire au minimum les risques d’erreurs.

Nozomi Networks est apprécié pour l’excellente visibilité opérationnelle, la détection avancée des menaces OT et IoT et la solidité des différents déploiements. Ses solutions sont au service de plus de 48 millions d’équipements dans des milliers d’installations dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie manufacturière, de l’exploitation minière, des transports, des réseaux collectifs, des bâtiments automatisés, des Smart Cities et des infrastructures critiques. Déployables sur site et dans le cloud, les produits Nozomi Networks couvrent les domaines IT, OT et IoT pour automatiser les tâches fastidieuses d’inventaire, de visualisation et de surveillance des réseaux de contrôle des processus industriels par l’utilisation innovante de l’intelligence artificielle. Au-delà de la cybersécurité, leurs applications englobent le dépannage, la gestion des actifs et la maintenance prédictive.

Les solutions de protection Stormshield Network Security (SNS) sont, depuis plus de 20 ans, à la pointe du marché en termes de performances techniques et de connectivité pour réseaux IT et OT sensibles. Forte de ses technologies, Stormshield se donne pour mission d’apporter une cyber-sérénité aux entreprises qui gèrent des infrastructures critiques et opérationnelles.