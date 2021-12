Nozomi Networks et BT s’associent pour proposer des solutions en matière de cybersécurité industrielle OT et IoT

décembre 2021 par Marc Jacob

Nozomi Networks Inc. et IoT, et B annoncent leur partenariat. Il va permettre d’élargir le portefeuille de solutions de sécurité de BT accessibles aux entreprises dotées d’infrastructures critiques et industrielles dans le monde entier. En sa qualité de membre du programme MSSP Elite Nozomi Networks, BT travaillera étroitement avec ce dernier pour intégrer ses produits au sein de son portefeuille Operational Technology Threat Management.

Alors que les entreprises internationales améliorent leurs installations de production à l’aide d’outils numériques, nombre d’entre elles sont confrontées à de nouvelles menaces portant sur la sécurité de leurs infrastructures opérationnelles, qui n’ont en grande partie jamais été conçues pour être connectée à Internet. Étant donné leur caractère critique, ces infrastructures sont de plus en plus prises pour cibles par des organisations cybercriminelles ainsi que par des acteurs soutenus par des États pour perturber leurs opérations ou leur extorquer des fonds.

En incorporant à leur portefeuille les solutions de Nozomi Networks, les clients de BT seront en mesure de monitorer leurs équipements et leurs processus industriels. Ils bénéficieront d’une visibilité complète de leurs actifs, tout en se dotant des moyens nécessaires pour détecter et contrer rapidement les cybermenaces. Ces capacités peuvent être intégrées au centre des opérations de sécurité (SOC) et aux systèmes de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) existants de BT. Elles fourniront aux clients une vue d’ensemble de leurs environnements IT et OT.

Une visibilité opérationnelle supérieure, des services de détection avancés des menaces OT et IoT et des déploiements robustes font de Nozomi Networks l’un des leaders les plus reconnus sur le marché de la sécurité industrielle OT et IoT. Les solutions de Nozomi Networks prennent en charge plus de 57 millions d’appareils répartis sur des milliers d’installations dans les secteurs de l’énergie, de la production industrielle, de l’exploitation minière, du transport, des équipements publics, de l’automatisation des bâtiments, des villes intelligentes et des infrastructures critiques.

Les produits de Nozomi Networks peuvent être déployés sur site et dans le cloud et couvrent l’IT, l’OT et l’IoT. Ils permettent d’automatiser des tâches aussi complexes que l’inventorisation, la visualisation ou le monitoring des réseaux de commande industrielle grâce à l’intelligence artificielle. Les cas d’usage ne se limitent cependant pas à la cybersécurité et incluent notamment le dépannage d’appareils, la gestion des équipements et la maintenance prédictive.