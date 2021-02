Nozomi Networks

février 2021 par Marc Jacob

Contact : Marc Coutelan

Année de création : 2013

Activités :

Nozomi Networks est le leader en matière de visibilité et de sécurité des réseaux informatiques industriels et de l’Internet des objets. L’entreprise accélère la transformation numérique en unifiant la visibilité de la cybersécurité pour les plus grandes infrastructures critiques de, l’énergie, la fabrication, l’extraction minière, le transport, la construction automatisée dans le monde entier. Par l’innovation et la recherche, Nozomi Networks rend possible la gestion des cyber-risques grandissants grâce à la visibilité du réseau, la détection de menaces et l’expertise opérationnelle de grande qualité.

Description du produit phare pour 2020 :

Vantage

• La sécurité et la visibilité SaaS pour tous vos sites

Actuellement en disponibilité limitée.

www.nozominetworks.com/vantage

Guardian

• Découverte des équipements et visualisation du réseau

• Évaluation des vulnérabilités et surveillance des risques • Détection des anomalies et des menaces • Tableaux de bord et outils d’analyse éfficaces • Évolutif jusqu’à plusieurs milliers de sites

Central Management Console (CMC)

• Surveillance consolidée de milliers de sites

• Visibilité à l’échelle de l’entreprise Threat Intelligence

• Service de mise à jour des vulnérabilités et des signatures de détection

Adresse du site Internet : www.nozominetworks.com

Services proposés sur ce site :

1) Alertes Nozomi Networks Lab https://www.nozominetworks.com/labs/

2) Blog “OT & IOT Security” https://www.nozominetworks.com/blog/

3) Demande de demo personalisé https://www.nozominetworks.com/demo/

4) Ressources Utiles https://www.nozominetworks.com/reso...

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Nozomi Networks a annoncée une croissance record en 2020 et d’excellentes prévisions pour l’horizon 2021. La société a connu une croissance de 110% de ses revenus annuels récurrents (ARR) et a doublé sa base clients.

La pandémie COVID-19 a accéléré la transformation numérique (et la connectivité industrielle) et défini des nouvelles exigences de travail à distance.

Les infrastructures industrielles et critiques sont sujettes à de nombreuses vulnérabilités et sont de plus en plus souvent visées par des attaques. Leur résilience opérationnelle est devenue une priorité absolue.

En réponse, les grandes entreprises se sont tournées vers Nozomi Networks pour mettre en œuvre des projets visant à sécuriser leurs opérations et à faire face aux menaces émergentes contre la chaîne d’approvisionnement et de production.