Novahé annonce l’acquisition de Secureware

janvier 2022 par Marc Jacob

Un ADN technologique fort et une vision des projets d’infrastructure partagée Secureware est un acteur reconnu depuis 8 ans pour son expertise des infrastructures de sécurité, en particulier dans le domaine de la sécurité périmétrique et la protection des postes de travail. Basée à Dijon, l’équipe composée de 5 collaborateurs, accompagne une cinquantaine de clients actifs et réalise un CA d’1,5 M€ en France et à l’île Maurice.

Les équipes de Secureware bénéficient d’une solide réputation technique et d’un niveau d’expertise reconnu avec leurs principaux partenaires technologiques : Check Point, Fortinet, Palo Alto et WatchGuard. Secureware est d’ailleurs l’un des seuls partenaires à délivrer, en relation avec un réseau de distributeurs, des formations certifiantes sur les solutions de Check Point Software.

Secureware est également l’une des 50 premières entreprises françaises labellisée ExpertCyber. Ce label développé par Cybermalveillance.gouv.fr distingue l’excellence des prestataires de cybersécurité assurant des prestations d’installation, de maintenance et d’assistance en cas d’incident. Les équipes ont d’ores et déjà intégré Novahé sous la forme d’une nouvelle BU Réseau & Sécurité pilotée par Gilles Lerat, ancien PDG et fondateur de Secureware, qui réinvestit au capital de Novahé.

Serveur, BDD et sécurité : Novahé élargit son scope d’intégrateur à valeur ajoutée

Cette nouvelle brique sécurité étend le périmètre d’intervention de Novahé en tant qu’intégrateur historiquement spécialisé sur les infrastructures serveur, stockage, réseau et plus récemment sur les bases de données avec l’arrivée des spécialistes Easyteam.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de transformation de Novahé qui vise à développer ses offres de services managés d’infrastructures pour accompagner ses clients en continu de la conception initiale à la fin de vie du Système d’informations.

Le Groupe Constellation renforce ainsi son positionnement sur le marché de la cybersécurité avec de nouvelles compétences en sécurité périmétrique complémentaires aux prestations de conseil et de services managés délivrées par Login Sécurité notamment au travers de son SOC.

Forte d’une expertise reconnue dans l’intégration d’infrastructures et les services associés, Novahé se positionne sur les projets de modernisation à valeur ajoutée et propose un accompagnement de la conception initiale à la fin de vie du système d’informations des entreprises. Novahé est l’une des 9 étoiles du Groupe Constellation implanté dans 8 agence en France et en Outre-Mer et réunissant 500 collaborateurs.

Fondée en 2014 et basée à Dijon, Secureware est l’une des seules entreprises de la région spécialisée dans la sécurisation des infrastructures et des données. Secureware s’entoure de partenaires technologiques reconnus sur le plan international et garantit l’efficacité de ses travaux par des prestations exclusivement délivrées au forfait.