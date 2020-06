Nouvelles solutions de stockage LaCie

juin 2020 par Marc Jacob

LaCie présente deux nouvelles solutions de stockage destinées aux professionnels de la création et prosommateurs. Grâce aux nouvelles solutions de stockage pour PC de bureau complètes LaCie® 1big Dock SSD Pro et LaCie 1big Dock, les professionnels peuvent simplifier et optimiser leur travail en studio.

Conçus par Neil Poulton, le LaCie 1big Dock SSD Pro (capacités SSD de 2 To et 4 To) et le 1big Dock (capacités HDD de 4 To, 8 To et 16 To) viennent s’ajouter à la gamme de systèmes de stockage données polyvalents de LaCie destinés aux professionnels de la création.

Le 1big Dock SSD Pro de LaCie est idéal pour le montage de contenus à large volume de données de vidéos non compressées, 6K, 8K, Super Slow Motion et de contenu VFX. Le 1big Dock SSD Pro associe les performances et le style inégalés de LaCie aux technologies de pointe du FireCuda® NVMe SSD et ThunderboltTM 3 de Seagate pour offrir une vitesse de lecture exceptionnelle pouvant atteindre 2 800 Mo/s. Il optimise le flux de travail grâce à deux ports Thunderbolt 3 compatibles USB-C, et sa station d’accueil intègre un port USB 3.0, des logements pour cartes mémoire adaptés au besoin du cinéma (CFast 2.0, CFexpress et SD), et une connexion DisplayPort 1.4 en sortie. C’est le périphérique idéal pour la plupart des caméras de cinéma professionnelles, dont les marques prestigieuses comme ARRI, Blackmagic, RED et Canon.