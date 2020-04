Nouvelles offres de connectivité instantanée Ubigi

avril 2020 par Marc Jacob

Ubigi a mis en place depuis le début de la crise des offres de connectivité dédiées pour faciliter et sécuriser le home office. Des offres qui s’adaptent aux besoins de chacun et ce, quelle que soit sa situation géographique, puisque Ubigi permet de se connecter immédiatement à l’opérateur offrant la meilleure couverture réseau [1], sur l’ensemble des territoires ! Enfin, des offres au processus d’acquisition entièrement digital [2], ce qui permet d’éviter livraison ou envoi postal d’une SIM physique. A compter de ce jour, la marque a revu ses tarifs pour rendre ses offres encore plus accessibles qu’auparavant.

Une connexion efficace et sécurisée : la condition n°1 du télétravail

Si la plupart des foyers ont une box Internet, ADSL ou autre, certains n’ont pas une connexion adéquate, selon leur lieu de résidence ou l’endroit où ils travaillent dans leur logement (Wi-Fi faible ou instable, bande passante limitée...). Aujourd’hui, 60% des Français disposent d’une box internet (Wi-Fi) connectée à l’ADSL haut débit, avec une bande passante [4] qui est fréquemment 10 fois plus limitée que celle du réseau 4G... Et, en raison de la surcharge du réseau causée par le confinement, les difficultés de connexion ont augmenté ces derniers mois.

Le télétravail exige par ailleurs un accès à distance, totalement sécurisé, aux données de l’entreprise et à ses ressources. Le télétravail augmente le risque cyber pour les salariés travaillant à la maison et expose d’autant plus leurs données professionnelles sensibles. En effet, les accès Internet des particuliers ont un niveau de sécurisation moins élevé que celui des réseaux professionnels (souvent surveillés par des équipes dédiées). Par ailleurs, le partage de connexion sur le réseau Wi-Fi d’un particulier est une porte d’entrée potentielle pour les hackers. En effet, un ordinateur professionnel connecté en Wi-Fi sur un réseau personnel se retrouve directement en contact avec les autres appareils connectés sur ce même réseau, et notamment avec les appareils personnels, souvent moins bien protégés que les appareils professionnels.

Avoir recours à une connexion 3G/4G indépendante et privée ajoute donc une protection supplémentaire face au risque cyber : c’est ce que propose Ubigi. Grâce à Ubigi, le terminal (PC, tablette, ou smartphone) reste lui aussi « confiné », en demeurant sur son propre réseau professionnel privé lors de ses accès à Internet.

La connectivité cellulaire d’Ubigi, une bonne alternative au Wi-Fi

La connectivité d’Ubigi offre de nombreux avantages pour un télétravail sans stress et efficace :

Elle s’adapte à tous les appareils mobiles : smartphones, tablettes et ordinateurs portables [6]

Elle est instantanée : grâce à l’eSIM, nul besoin d’une livraison de SIM physique, difficile en temps de confinement

Elle sécurise vos données personnelles et celles de votre entreprise

Les forfaits de data prépayés sont très abordables, où que vous viviez dans le monde (ou presque)

Elle peut faire bénéficier de ses accords avec plusieurs opérateurs mobiles, ce qui permet sur simple demande, d’offrir la meilleure couverture réseau possible partout en France.

La solution de connectivité (3G/4G) proposée par Ubigi s’adapte donc à la situation de chacun et permet de faciliter la mise en place du télétravail dans des conditions sécurisées.

Pour l’occasion, Ubigi a lancé des forfaits data home office en offre limitée pour permettre aux salariés en télétravail de poursuivre leur activité en tout simplicité.

Télétravaillez en toute simplicité grâce au forfaits « Home Office » d’Ubigi, en édition limitée

C’est donc pour permettre au plus grand nombre d’avoir accès aux avantages du cellulaire que Ubigi a mis en place, depuis le début de la crise, une offre limitée spécifique dont les tarifs sont revus à la baisse à compter d’aujourd’hui. Ils permettent de bénéficier, à moindre coût, d’une connexion rapide et sécurisée, en France comme à l’étranger. Les abonnés 4G consommant en moyenne 8,3 Go par mois, les forfaits data Ubigi permettent de télétravailler sereinement en proposant 10 Go/mois à des tarifs très avantageux !