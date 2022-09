Nouvelles Technologies, Risques pour l’humanité

septembre 2022 par Marc Jacob

Cet ouvrage met en lumière les premières leçons pour la cyberprotection des entreprises dans une situation inédite de COVID-19 et dévoile les pluriels et interdépendants : l’ignorance du peuple, le niveau de dépendance de notre économie endettée, le pouvoir de la finance internationale et du numérique, les problématiques de corruption, de ressources, de l’environnement, de la démocratie et du hacking humain

L’objectif est la découverte de moyen 360 pour rendre moins violent l’impact de ces futures crises systémiques qui vont toucher tous les domaines : satellites, environnement, sécurité et bien d’autres. Il s’agit de passer de l’impréparation à l’anticipation.

Le climat d’insécurité de plus en plus prégnant (Covid-19, violences physiques, affrontements, terrorisme, guerres…) tend à nous faire oublier que la cybercriminalité se développe et bouleverse tous les aspects de notre société. Notre monde est définitivement marqué par le nombre croissant de dégâts des cyberattaques qui impactent aussi bien l’économie française que la géopolitique.

L’utilisation massive du cyberespace via les nouvelles technologies a fait émerger des enjeux de sécurité et de sûreté. Ces dernières années se sont notamment développés le cyberharcèlement, le cyberterrorisme, la télésurveillance ou encore la désinformation. À terme, ces éléments ne cessent d’influer sur l’opinion et sont à l’origine d’une défiance généralisée.

L’heure n’est cependant pas à la déploration, mais à l’action : tout est à repenser. Quelles seront nos luttes ? Vers quelles innovations allons-nous ? Ne faut-il pas intégrer une stratégie qui bouscule les schémas préétablis ? Une cyberprotection plus responsable est-elle envisageable ?

Ce livre répond à toutes ces questions.

1 vol 16 x 24

260 pages

19 €

L’AUTEUR Experte en gestion des risques inhérents aux systèmes d’information et réseaux, Lubna Brioual travaille à la conception et l’organisation de la sécurité en entreprise, ainsi qu’à son déploiement, gestion et audit. Son expertise est plus particulièrement concentrée sur l’intelligence stratégique liée à la cybersécurité au pilotage de projets d’envergure et au conseil stratégique.