Nouvelle version de Tufin Orchestration Suite

mai 2020 par Emmanuelle Lamandé

Cette dernière version accélère la réponse aux incidents via un processus automatisé de blocage des services pouvant être mis à profit pour une activité non autorisée sur le réseau. Dans le cas où un service risqué a été identifié, les clients pourront désormais voir toutes les règles qui autorisent le trafic entrant vers ce service et automatiser le filtrage proactif du service risqué dans les environnements concernés. La version R20-1 accélère aussi les délais de déploiement des changements en automatisant le processus de modification des règles existantes.

Avec sa dernière version, Tufin ajoute également la prise en charge IPv6 aux clients Fortinet pour fournir une analyse de topologie avancée. En conséquence, les utilisateurs Fortinet des réseaux IPv6 sont désormais en mesure de réaliser l’automatisation de bout en bout des modifications du réseau et du pare-feu dans SecureChange et d’accélérer le dépannage de la connectivité dans SecureTrack.

La nouvelle version comprend aussi plusieurs mises à jour qui renforcent la prise en charge de Tufin pour les Firewall de nouvelle génération, en se concentrant sur les réseaux Cisco Firepower et Palo Alto.

Les clients Tufin utilisant Cisco Firepower bénéficient désormais d’une agilité accrue grâce à l’automatisation des modifications des règles configurées de Firepower. Les utilisateurs peuvent également optimiser les politiques de Firewall sur la base d’une analyse précise du trafic et renforcer la sécurité en remplaçant les règles trop permissives.

Via la prise en charge améliorée des groupes d’adresses dynamiques (DAG) Palo Alto Networks, les clients peuvent de leur côté surveiller les modifications dynamiques des groupes d’adresses réseau à partir d’une console centrale pour garantir la conformité et la préparation des audits en continu, et ainsi résoudre les problèmes de sécurité.

Tufin Orchestration Suite R20-1 est disponible immédiatement.