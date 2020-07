Nouvelle version de Account Lockout Examiner de Netwrix pour mieux soutenir les télétravailleurs

juillet 2020 par Marc Jacob

Netwrix, un fournisseur qui facilite la sécurité des données, a annoncé aujourd’hui la mise à niveau de Netwrix Account Lockout Examiner. Avec de nombreux employés travaillant toujours à distance et utilisant une grande variété d’appareils, tels que des ordinateurs portables, des smartphones et des tablettes, la résolution de problèmes de verrouillage est à la fois plus urgente et plus difficile. La nouvelle version de Netwrix Account Lockout Examiner identifie automatiquement la cause première des verrouillages en un seul clic, réduisant de 90 % le temps consacré par les informaticiens aux enquêtes et réduisant considérablement la frustration et les temps d’arrêt des utilisateurs. Cet outil précieux reste gratuit pour tous les utilisateurs.

Avec Netwrix Account Lockout Examiner, les professionnels de l’informatique peuvent :

Identifier facilement la cause première des verrouillages - Netwrix Account Lockout Examiner libère les équipes IT de la tâche fastidieuse et sujette aux erreurs d’analyser manuellement les entrées de log cryptées. Sur simple activation d’un bouton, le logiciel gratuit fournit la raison exacte d’un verrouillage ; telle qu’un lecteur réseau mal mappé, un service ou une tâche planifiée s’exécutant sous des identifiants périmés, ou encore un mot de passe obsolète enregistré sur un appareil mobile.

Minimiser le temps de dépannage pour maximiser la productivité des utilisateurs et équipe IT - Les organisations peuvent économiser jusqu’à 90 % du temps qu’elles consacraient au dépannage du verrouillage de compte. Les équipes IT peuvent même trouver en quelques minutes les raisons de verrouillage les plus complexes ; et identifier ce qui doit être corrigé pour éviter que le problème ne se reproduise. Les professionnels du service d’assistance peuvent fermer plus de tickets plus rapidement, et remettre ainsi les employés en ligne à temps pour respecter leurs engagements.