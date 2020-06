Nouvelle passerelle de cybersécurité de Check Point Software pour les systèmes de contrôle industriels et les infrastructures critiques

juin 2020 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. annonce la nouvelle passerelle de sécurité renforcée 1570R pour protéger les réseaux des infrastructures critiques, les systèmes de contrôle industriel (ICS) et les systèmes SCADA, contre tout type de cybermenace avancée de 5e génération. L’Appliance 1570R offre des performances et des technologies inégalées pour la prévention des menaces, un déploiement et un contrôle faciles, et une fiabilité pour les environnements industriels les plus exigeants tels que les centrales électriques, les usines automatisées et les flottes maritimes.

La protection des infrastructures critiques, ainsi que des systèmes ICS et SCADA, aujourd’hui contre les cyberattaques est plus difficile que jamais, car ils sont connectés à des réseaux complexes et distribués, et à des objets connectés intelligents au moyen de protocoles spécialisés. L’indice IBM d’intelligence sur les menaces en 2020 a montré que les attaques ciblées contre les ressources ICS et SCADA ont augmenté de plus de 2 000 % en 2019, qu’elles impliquent souvent des États ou utilisent des logiciels rançonneurs pour nuire aux activités. L’enquête SANS de 2019 sur l’état de la cybersécurité des ICS et des technologies opérationnelles a montré que 61 % des incidents ont perturbé les technologies opérationnelles. Cette surface d’attaque étendue, le passage à l’automatisation dans le cadre d’Industrie 4.0 et le passage rapide au télétravail imposé par le confinement dû au Covid-19, exigent la sécurité la plus avancée et la plus complète pour empêcher les menaces de se propager à partir des ordinateurs portables et des mobiles des collaborateurs, et d’infecter les systèmes opérationnels.

Caractéristiques de la nouvelle passerelle 1570R :

• Performances et protection de pointe : 400 Mbps de performances pour la prévention des menaces avec plus de 60 services de sécurité capables d’empêcher même les attaques zero-day de perturber les opérations. La segmentation permet une ségrégation totale entre les réseaux informatiques et les réseaux opérationnels, avec un contrôle granulaire de l’environnement opérationnel.

• Sécurité complète pour les environnements SCADA et ICS complexes : L’Appliance 1570R identifie et protège plus de 1 500 commandes et protocoles SCADA et ICS utilisés dans les secteurs des services publics et de l’énergie, de la fabrication, des systèmes de gestion des installations, et des objets connectés. Elle prend en charge les connexions réseau câblées, via Wifi ou modem LTE, pour une protection facile et flexible des applications de ville intelligente (parcmètres intelligents, arrêts de bus, éclairage intelligent, capteurs environnementaux) et les réseaux intelligents (compteurs intelligents, automatisation des sous-stations).

• Format robuste : La passerelle 1570R n’intègre aucun élément mécanique pour un fonctionnement dans une plage extrême de -40 à +75°C. Elle est certifiée conformément aux spécifications les plus strictes (IEEE 1613 et CEI 61850-3) en matière de chaleur, de vibrations et d’immunité aux interférences électromagnétiques.

L’Appliance 1570R complète la gamme existante de passerelles de sécurité de Check Point qui offrent une visibilité complète et un contrôle granulaire du trafic réseau pour bloquer les attaques contre les réseaux, les appareils et les processus logiques. Ces Appliances de sécurité sont gérées via la toute dernière version du logiciel d’administration de la sécurité R80, qui prend en charge le déploiement sans contact et la gestion centralisée du réseau via son interface utilisateur web intuitive.

Le nouveau modèle 1570R remplace la passerelle 1200R.