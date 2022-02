Nouvelle fonctionnalité chez NordVPN

février 2022 par Marc Jacob

NordVPN lance une Protection Anti-menaces, service intégré à l’application NordVPN. Cette nouvelle fonctionnalité offre une protection complète contre les cybermenaces en bloquant les traqueurs, les tentatives de phishing, les publicités agaçantes, les sites Web dangereux et les fichiers infectés.

La fonctionnalité Protection Anti-menaces permet de lutter contre trois types de menaces : les traqueurs et les publicités intempestives, les sites Web dangereux, ainsi que les fichiers infectés.

Les traqueurs et les publicités. En règle générale, l’utilisation d’un VPN ne protège pas contre le suivi de vos activités en ligne, c’est pourquoi la nouvelle fonction Protection Anti-menaces est un véritable atout. Elle renforce le respect de votre confidentialité en bloquant totalement les traqueurs. Vous pouvez également surveiller et gérer les traqueurs bloqués en temps réel. Les sites Web dangereux. En utilisant la fonction Protection Anti-menaces lors de votre navigation sur le Web, vous éviterez également les sites malveillants, grâce à l’affichage d’un message d’avertissement avant le chargement de la page. Vous pourrez donc quitter le site, et éviter d’être victime de phishing ou de voir vos données personnelles collectées.

Les fichiers infectés. Lorsque vous téléchargez un fichier sur Internet, la fonctionnalité Protection Anti-menaces constitue la première ligne de défense, en recherchant les logiciels malveillants. Si aucune menace n’est détectée, le fichier est considéré comme sûr, et n’interfère pas dans le téléchargement. En revanche, lorsqu’un logiciel malveillant est détecté, le fichier sera supprimé avant qu’il ne soit nuisible. Vous aurez également accès à un journal des fichiers scannés, disponible à tout moment.

Pour profiter de la fonction Protection Anti-menaces, les utilisateurs doivent télécharger la dernière version OpenVPN de l’application NordVPN depuis le site officiel. Une fois la fonction activée dans les paramètres, elle protégera la navigation sans qu’il soit nécessaire de se connecter à un serveur VPN. La fonctionnalité est actuellement disponible pour tous les utilisateurs sur macOS et est progressivement déployée sur Windows.