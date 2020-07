Nouvelle étape stratégique pour Digora

juillet 2020 par Digora

Digora, ESN (Entreprise de Services du Numérique) experte de la gestion de données et spécialiste des « services managés » pour les directions informatiques, annonce une nouvelle répartition de son capital et une nouvelle gouvernance, suite au départ de Renaud Ritzler, co-fondateur et Président.

En conséquence de ce départ, EBRC (European Business Reliance Centre) - société du Groupe POST Luxembourg, spécialiste en Europe de la gestion et de la protection des informations sensibles et applications informatiques critiques, augmente sa participation pour détenir désormais 66,2 % du capital du Groupe Digora, les 33,8 % restants étant détenus par Gilles Knoery, co-fondateur de Digora.

Dans le même temps, Digora annonce l’arrivée de Hervé Knoery, en provenance du Groupe EIFFAGE, en tant que Directeur Général délégué aux opérations (COO) (cf. encadré ci-dessous) et la nomination de Thierry Loubes, qui a rejoint Digora en 2018 en tant que Directeur de l’activité cloud, qui devient Directeur du Développement (CDO).

« Le départ de Renaud Ritzler avec qui j’ai créé Digora en 1997, ouvre une nouvelle page pour Digora qui avec l’aide financière et technologique d’EBRC va poursuivre son développement et renforcer sa spécialisation dans le domaine de la gestion des données, du conseil aux services à valeur ajoutée. Nous nous sommes notamment fixés trois objectifs à court terme, l’industrialisation de nos « services managés », le renforcement de notre offre « FinOps Cloud » et l’obtention de la certification ISO 27001. » déclare Gilles Knoery, Président du Groupe Digora.

« Nous sommes très heureux de renforcer notre alliance, entamée début 2017, avec Digora. Ensemble, nous constituons un centre de compétences pointues de 340 collaborateurs au service de 950 clients, avec une exposition internationale importante, tant en Europe, qu’aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et au Maghreb. Avec Digora, nous partageons la même vision et les mêmes valeurs. Notre ambition est d’être un centre d’excellence et de confiance de référence en Europe, au service de nos clients, dans la gestion et la protection de leurs informations sensibles et de leurs opérations critiques. » indique Yves Reding, CEO d’EBRC (European Business Reliance Centre).

En conséquence, Digora se dote d’une nouvelle gouvernance, avec la constitution d’un nouveau comité de direction constitué de Gilles Knoery, Hervé Knoery, Bruno Flandrin et Thierry Loubes. Dans le même temps, Gilles Knoery devient Président du Conseil d’Administration du Groupe Digora, la société holding regroupant Digora SAS (France), Digora Luxembourg et Digora Maroc.

Un doublement de l’activité d’ici à 2025

Fort de cette nouvelle gouvernance et des synergies en cours de développement avec EBRC et POST Luxembourg, le Groupe Digora souhaite être un acteur majeur de la gestion des données avec ses « services managés cloud ». Mais aussi devenir d’ici 5 ans l’ESN de référence pour le conseil et l’intégration de l’innovation IT des ETI ayant à gérer des infrastructures IT critiques et des données sensibles.

Rappelons que le Groupe Digora a réalisé un chiffre d’affaires 2019 de 23 millions d’euros, marqué notamment par une augmentation de 13 % de l’activité services managés qui représente désormais avec le conseil technologique 70 % du chiffre d’affaires. Quant au résultat d’exploitation (EBIT), il est en progression de 230 %.

La fin de l’année 2019 et le début 2020 a été marquée par une augmentation des effectifs de Digora de 122 à 140 collaborateurs, ainsi que par la signature de plusieurs partenariats stratégiques tout particulièrement dans le secteur public et celui de la santé avec notamment Adista relatif au marché CAIH (Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière) et en mars dernier avec Computacenter, pour le nouveau marché UGAP de fourniture de matériels et de logiciels Oracle pour lequel Digora va gérer les prestations de services associées.

Au niveau technologique enfin, l’année 2019 a vu la montée en puissance du savoir-faire des équipes et des services « cloud » autour des CSP (Cloud Service Providers) AWS et Microsoft AZURE. Mais également, la signature de plusieurs contrats de services managés autour de l’offre Oracle Cloud Infrastructure, dans les secteurs de l’assurance, ainsi que dans l’industrie.

« Concernant 2020, même si nous serons impactés comme l’ensemble des acteurs de notre secteur par la crise de la COVID-19, les perspectives sont bien orientées, grâce notamment à notre position stratégique dans les « services managés », le renforcement de notre service de gouvernance FinOps et plusieurs projets de transformation cloud chez nos clients. Sur le plan financier, signalons également la mise en place d’un prêt (PGE) souscrit auprès de l’ensemble de nos banques et garanti par l’État français, symbole de la confiance de nos partenaires en notre capacité à traverser la crise. Au-delà, et fort des synergies en cours de déploiement avec EBRC, du développement de nouvelles offres, mais aussi une stratégie d’alliances ciblées, nous ambitionnons de doubler notre activité en 5 ans avec une croissance maitrisée et rentable. » précise Gilles Knoery.