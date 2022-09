septembre 2022 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Un Petit-Déjeuner Retail s’est tenu le mercredi 21 septembre 2022 au Salon des Arts et Métiers dans le 16ème arrondissement de Paris.

Avec l’excellente et dynamique animation de José DIZ du Club de la Presse Informatique B2B, 5 spécialistes des enjeux de la transformation numérique dans le secteur du Retail ont pu échanger et débattre devant des journalistes.

Les intervenant.e.s ont confirmé que le Retail est chamboulé par la transformation numérique qui s’est accélérée, notamment par l’interminable séquence de la crise sanitaire ayant pour nom de code COVID-19.

Anne Sourdin, Spécialiste du Marché Retail chez Dell Technologies, a notamment souligné l’un des impacts qui est la démultiplication des contacts entre les entreprises du Retail et les consommateurs. Elle a souhaité « défendre le Magasin physique », avec la nécessité de le faire évoluer avec la technologie de l’Intelligence Artificielle (IA) et la collecte de la Data, afin de permettre à la Directrice ou au Directeur du Magasin de prendre de meilleures décisions pour un meilleur retour sur investissement (ROI).

Guillaume Jonglez, Directeur Retail Transformation chez Oracle EMEA, a évoqué la prolifération des canaux de vente et des points de contacts qui augmentent la complexité dans la relation avec la clientèle et entraîne une gestion de la vente de plus en plus compliquée. Ce qui occasionne de multiples projets de plateformes de données clients.

Arnaud Chiffert, Responsable Commercial Retail & CPG chez Snowflake, a parlé du choix de renforcer la numérisation pour mieux gérer la singularité de l’expérience client. Il a aussi mis l’accent sur le défi de capter les signaux faibles à travers les réseaux sociaux pour mieux comprendre les attentes des consommateurs et mieux personnaliser la relation client.

Bruno Husson, Responsable du Marché Retail chez Mitel, a donné ses réflexions sur l’accélération par la numérisation de « l’omnicanalité ou la diversité des canaux de distribution qui amène un parcours client très varié avec plus de données à recueillir et à traiter, obligeant le Retailer à être de plus en plus connecté.

Eric Bornet, Directeur Commercial France chez Juniper Networks, a sensibilisé l’auditoire sur le fait que tous ces phénomènes expliqués par ses collègues du panel du débat, confirmaient la forte croissance des flux de données dans les réseaux, que les entreprises du Retail se doivent de capter et de traiter au mieux en prenant en compte les menaces de Cybersécurité générées par ces interactions qui augmentent la surface d’attaque.

En conclusion, le Retail a le défi constant d’accompagner l’accélération de sa transformation numérique, de gérer au mieux ses nombreux échanges de données avec le consommateur, pour vendre avec le meilleur retour sur investissement possible, tout en se gardant de ne pas subir des attaques de Cybersécurité qui pourraient interrompre les activités, avec des risques de pertes d’argent et d’atteintes à la réputation.