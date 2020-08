Le chiffre de la semaine par BeyondTrust : 30% des infractions dues à des acteurs internes

août 2020 par BeyondTrust

BeyondTrust profite du mois d’août pour rappeler chaque semaine un chiffre ayant récemment marqué l’univers de la sécurité IT, et le commenter.

Le chiffre de la semaine est :

« 30 % des infractions impliquaient des acteurs internes en 2019* ! Un acteur interne est un employé de la société qui a accès et est connecté au réseau de l’entreprise ainsi qu’à ses systèmes d’informations. Il est plus près d’informations sensibles qu’un acteur externe. Autrement dit, près d’un tiers des attaques proviennent des employés, c’est un chiffre fort !

En 2020, avec la crise du COVID 19, beaucoup d’employés sont mécontents de leur situation (chômage, chômage partiel…) ou ont tout simplement perdu foi en leur entreprise. La frustration de ces personnes représente un vrai risque pour les informations sensibles d’une organisation car elle peut générer des actions malveillantes volontaires mais également involontaires (comme des oublis de suppression de log) qui peuvent provoquer des incidents de sécurité et donc impacter la production.

De mon point de vue, d’ici l’année prochaine, une augmentation des attaques est à prévoir de la part d’acteurs internes et les entreprises doivent se préparer. » William Culbert, directeur EMEA Sud de BeyondTrust

*Verizon data breach investigations report 2020